Итальянский пирог с клубникой "Дольче Вита": десерт, который будете готовить неделю подряд
Клубника способна придать изысканности даже самому простому рецепту. А итальянские хозяйки довели это правило до идеала!
Клубника – это та ягода, с которой любое блюдо дарит просто наивысшее наслаждение. Но итальянские хозяйки пошли дальше и создали пирог, равный которому вы будете еще долго искать, рассказывает портал "Господинька".
Как сделать пирог "Дольче Вита"?
Ингредиенты:
тесто:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 150 миллилитров молока;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
начинка:
– 400 граммов клубники;
– 1 яйцо;
– 5 столовых ложек йогурта или сметаны;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– треть чайной ложки ванильного сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Шедевр без усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Для приготовления основы в глубокой миске взбейте яйца со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы.
- Влейте туда же растительное масло и молоко, осторожно перемешивая смесь.
- В отдельной посуде просейте пшеничную муку вместе с разрыхлителем, порциями добавьте к жидким ингредиентам и замесите однородное, гладкое тесто, что по консистенции напоминает густую сметану.
- Вылейте его в застеленную пергаментом форму для выпекания.
- Для нежной заливки в отдельной пиале соедините яйцо, натуральный йогурт или сметану, сахарную пудру, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
- Тщательно взбейте все венчиком до полной однородности без комочков.
- Клубнику хорошо промойте, обсушите, удалите хвостики и нарежьте крупные ягоды пополам или четвертинками. Равномерно разложите кусочки клубники по всей поверхности сырого теста, слегка погружая их в массу.
- Сверху аккуратно залейте ягоды приготовленным йогуртовым кремом, стараясь распределить его так, чтобы он частично покрыл плоды.
- Отправьте пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до красивой корочки.
- После готовности дайте пирогу немного остыть в форме.