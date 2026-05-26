Итальянский пирог с клубникой "Дольче Вита": десерт, который будете готовить неделю подряд

Клубника способна придать изысканности даже самому простому рецепту. А итальянские хозяйки довели это правило до идеала!

Клубника – это та ягода, с которой любое блюдо дарит просто наивысшее наслаждение. Но итальянские хозяйки пошли дальше и создали пирог, равный которому вы будете еще долго искать, рассказывает портал "Господинька".

Интересно Легендарная клубника "по-пански" на зиму: начинаем заготовку любимой ягоды

Как сделать пирог "Дольче Вита"?

Ингредиенты:

тесто:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 150 миллилитров молока;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

начинка:

– 400 граммов клубники;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек йогурта или сметаны;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– треть чайной ложки ванильного сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Шедевр без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление: