Клубника "по-пански" – это хороший способ сохранить вкус ягоды на длительное время. Ягода останется целой, а в дополнение вы получите замечательный сироп, который можно использовать в десертах или напитках, рассказывает "Господинька".

Как заготовить клубнику по-пански?

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма клубники;
– 900 граммов сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Клубнику моем и просушиваем, обрезаем хвостики и перекладываем в кастрюлю.
  2. Засыпаем в кастрюлю и ставим на ночь в холодильник – ягода пустит много сока.
  3. Стерилизуем банки удобным способом.
  4. Ставим клубнику на огонь выше среднего, добавляем остальной сахар и очень осторожно перемешиваем.
  5. Когда масса закипит – снимаем пену. Добавляем лимонную кислоту и варим на кипение около 5 минут.
  6. Разливаем клубнику по банкам, закрываем и храним в темном прохладном месте.