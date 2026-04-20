Легендарное пирожное "Белочка" из 90-х: это лакомство должен уметь готовить каждый

Иногда шедевры не нужно долго искать – они уже нам прекрасно знакомы. Например, легендарное пирожное "Белочка" точно войдет в список ваших любимых вкусностей.

Сколько бы лет не прошло – а этот рецепт никогда не потеряет своей актуальности. "Белочка" – это большая порция невероятного удовольствия, которое точно захочется почувствовать снова и снова, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить пирожное "Белочка"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

бисквит:

– 4 яйца;

– щепотка соли;

– 200 граммов сахара;

– 150 миллилитров масла;

– 200 миллилитров молока;

– 350 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

крем:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 250 миллилитров сливок 35%.

Большая порция удовольствия без усилий / Фото "Господинька"

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Приготовление:

Взбейте яйца со щепоткой соли и сахаром до состояния пышной светлой пены, после чего, не прекращая процесс на низких оборотах миксера, влейте молоко и масло. В полученную жидкую смесь осторожно введите просеянную с разрыхлителем муку, бережно перемешивая массу лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить ее воздушность. Выпекайте бисквит в разогретой до 180 градусов духовке до готовности примерно 20 – 25 минут. Дайте ему полностью остыть перед тем, как нарезать на порционные кубики. Параллельно подготовьте нежный крем, взбив холодные жирные сливки до устойчивых пиков и отдельно смешав сливочный сыр со сгущенным молоком до полной однородности. Осторожно соедините обе массы лопаткой, чтобы получить густую и невесомую текстуру, после чего каждый кусочек бисквита щедро обмокните в готовый крем и обильно обваляйте в измельченных жареных орехах или бисквитной крошке, что и придает десерту его узнаваемый вид.

Главные ошибки при приготовлении бисквита

Одной из самых распространенных ошибок является неправильная подготовка яиц и сахара. Если взбить массу недостаточно долго, она не насытится кислородом, и бисквит получится плоским. Однако не менее опасно "перебить" яичную смесь или слишком интенсивно добавлять муку, подсказывает Onet.

Активные движения разрушают воздушные пузырьки, из-за чего тесто становится резиновым и плохо поднимается. Муку следует вводить лишь просеянной и осторожными движениями лопатки снизу вверх.

Другой критический фактор – несоблюдение температурного режима и любопытство. Если поставить форму в недостаточно разогретую духовку, разрыхлитель или воздух в тесте не успеют сработать должным образом. Также категорически запрещено открывать дверцу духовки в первые 20 – 25 минут выпекания, потому что резкий перепад температуры приведет к тому, что нежный каркас бисквита мгновенно осядет, и исправить это уже не удастся.

