Легендарное пирожное "Белочка" из 90-х: это лакомство должен уметь готовить каждый
Иногда шедевры не нужно долго искать – они уже нам прекрасно знакомы. Например, легендарное пирожное "Белочка" точно войдет в список ваших любимых вкусностей.
Сколько бы лет не прошло – а этот рецепт никогда не потеряет своей актуальности. "Белочка" – это большая порция невероятного удовольствия, которое точно захочется почувствовать снова и снова, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить пирожное "Белочка"?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
бисквит:
– 4 яйца;
– щепотка соли;
– 200 граммов сахара;
– 150 миллилитров масла;
– 200 миллилитров молока;
– 350 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
крем:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 200 граммов сгущенного молока;
– 250 миллилитров сливок 35%.
Приготовление:
- Взбейте яйца со щепоткой соли и сахаром до состояния пышной светлой пены, после чего, не прекращая процесс на низких оборотах миксера, влейте молоко и масло.
- В полученную жидкую смесь осторожно введите просеянную с разрыхлителем муку, бережно перемешивая массу лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить ее воздушность.
- Выпекайте бисквит в разогретой до 180 градусов духовке до готовности примерно 20 – 25 минут. Дайте ему полностью остыть перед тем, как нарезать на порционные кубики.
- Параллельно подготовьте нежный крем, взбив холодные жирные сливки до устойчивых пиков и отдельно смешав сливочный сыр со сгущенным молоком до полной однородности.
- Осторожно соедините обе массы лопаткой, чтобы получить густую и невесомую текстуру, после чего каждый кусочек бисквита щедро обмокните в готовый крем и обильно обваляйте в измельченных жареных орехах или бисквитной крошке, что и придает десерту его узнаваемый вид.
Главные ошибки при приготовлении бисквита
Одной из самых распространенных ошибок является неправильная подготовка яиц и сахара. Если взбить массу недостаточно долго, она не насытится кислородом, и бисквит получится плоским. Однако не менее опасно "перебить" яичную смесь или слишком интенсивно добавлять муку, подсказывает Onet.
Активные движения разрушают воздушные пузырьки, из-за чего тесто становится резиновым и плохо поднимается. Муку следует вводить лишь просеянной и осторожными движениями лопатки снизу вверх.
Другой критический фактор – несоблюдение температурного режима и любопытство. Если поставить форму в недостаточно разогретую духовку, разрыхлитель или воздух в тесте не успеют сработать должным образом. Также категорически запрещено открывать дверцу духовки в первые 20 – 25 минут выпекания, потому что резкий перепад температуры приведет к тому, что нежный каркас бисквита мгновенно осядет, и исправить это уже не удастся.
