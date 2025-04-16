"Зеленый мох", яблочный и медовик: рецепты любимых пляцков на Пасху

Какое же застолье проходит без сладенького? Да, на Пасху будет много вкусностей, но традиции завершать посиделки сладеньким никто не отменял.

Пироги всегда добавляют празднованию неповторимого радостного акцента. Среди этих рецептов точно найдется тот, с которым вы сможете поразить вкус всех родных и гостей, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите С ней всегда идеальный результат: готовим пасхальный кулич с Лилией Цвит

"Зеленый мох"

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов замороженного шпината;

– 1 стакан сахара (или сахарной пудры);

– 3 яйца;

– 2 стакана пшеничной муки;

– 2 ложки разрыхлителя;

крем:

– 250 граммов сыра маскарпоне (холодного);

– 200 миллилитров сливок 36% или 30% (холодных);

– 4 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванилина.

Приготовление:

Замороженный шпинат выложите в сито, дайте ему полностью растаять, затем тщательно отожмите жидкость и перебейте в пюре с помощью блендера. Если используете свежий шпинат – тщательно промойте его, поместите в кастрюлю и подогревайте 1 – 2 минуты, постоянно помешивая, пока листья не потеряют объем. Затем также измельчите до состояния пюре. Яйца перед началом приготовьте: залейте их теплой водой из-под крана и дайте постоять несколько минут, чтобы они прогрелись. При необходимости воду можно заменить еще раз на теплую. Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. В большой миске взбейте яйца с сахаром до рыхлой, светлой массы. Постепенно влейте масло, не прекращая взбивать. После этого добавьте шпинатное пюре и аккуратно перемешайте на минимальной скорости миксера до получения однородной массы. В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, а затем осторожно введите в жидкую смесь, продолжая взбивать на низкой скорости до образования однородного теста. Перелейте тесто в форму диаметром 24 сантиметра, предварительно застелив ее дно пергаментом. Выпекайте примерно 40 – 45 минут – готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна оставаться сухой. Достаньте бисквит из духовки и оставьте до полного остывания. Для крема взбейте холодные сливки с сыром маскарпоне, добавьте сахарную пудру и ваниль – смесь должна стать воздушной и густой. Остывший бисквит разрежьте пополам. Нижнюю часть выложите на тарелку или подставку для торта и покройте кремом. Из верхней части ложкой аккуратно выберите мякоть – она пойдет на украшение. Сам "купол" теста использовать не будем. Посыпьте крем крошками с коржа, а сверху украсьте фруктами и свежей мятой.

Яблочный пирог

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 граммов масла;

– 130 граммов сахара;

– 4 сырых желтка;

– 100 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки манки;

для начинки:

– 2 килограмма яблок;

– 100 – 150 граммов сахара;

– 1 столовая ложка манки;

для белковой массы:

– 4 сырых яичных белка;

– 80 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала.

Приготовление:

Начните с подготовки формы для выпекания: застелите ее пергаментом или слегка смажьте маслом. Муку обязательно просейте, чтобы тесто получилось нежным, и смешайте с разрыхлителем. Холодное сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой до крошкообразной консистенции. Затем добавьте желтки, сметану и сахар, замесите мягкое, эластичное тесто. Отложите третью часть теста в морозильную камеру – она пригодится для верхнего слоя. Остальную часть раскатайте прямоугольником, выложите на пергамент и вместе с ним перенесите в жароупорную посуду. Поверх теста равномерно рассыпьте немного манки – она впитает лишнюю влагу из начинки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Посыпьте сахаром и оставьте на несколько минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отожмите и добавьте еще немного манки, тщательно перемешайте. Белки взбейте миксером до образования мягкой пены, добавьте сахар и крахмал, продолжайте взбивать до плотной, глянцевой массы. На подготовленное тесто выложите яблочную начинку, сверху ровным слоем – взбитые белки. Теперь достаньте охлажденное тесто из морозилки и натрите его на терке поверх белков. Выпекайте пирог в предварительно нагретой до 180 градусов духовке в течение 50 – 60 минут до золотистой корочки. После выпекания накройте полотенцем и дайте пирогу полностью остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционно.

Медовик

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 2,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана жидкого меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1,5 стакана муки;

– 0,5 литра сметаны;

– 1 стакан орехов;

– 300 граммов чернослива + для украшения;

– 50 граммов черного шоколада;

– 2 чайные ложки желатина;

– 70 миллилитров воды;

– 200 миллилитров воды;

– 60 граммов какао.

Приготовление:

Взбейте 3 яйца с половиной стакана сахара до пышной массы. Добавьте к смеси полстакана теплого жидкого меда и чайную ложку соды. Снова тщательно взбейте. Постепенно всыпьте полтора стакана муки, замешивая мягкое, тягучее тесто. Из этого количества выпеките три отдельных коржа при температуре. Дайте им остыть. В большой миске взбейте пол-литра сметаны со стаканом сахара до легкой, нежной консистенции. Запаренный чернослив и один стакан грецких орехов измельчите с помощью мясорубки или блендера. Добавьте их к сметанному крему и хорошо перемешайте. Отдельно подготовьте декоративные "конфеты": 10 черносливин наполните орехами, полейте растопленным черным шоколадом и поставьте в холодильник для застывания. На первый корж щедро нанесите крем, утопите в нем начиненный чернослив, при необходимости разровняйте. Накройте вторым коржом, снова смажьте кремом и присыпьте тертым черным шоколадом. Завершите третьим коржом и поставьте торт охлаждаться в холодильник. Желатин замочите в 70 миллилитров холодной воды. Тем временем смешайте 200 миллилитров молока, 180 граммов сахара и 60 граммов какао, проварите все вместе на слабом огне около 10 минут. Влейте предварительно растворенный желатин и хорошо перемешайте. Полученной теплой помадкой залейте остывший торт сверху. Дайте глазури застыть в холоде.

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