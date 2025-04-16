"Зелений мох", яблучний та медівник: рецепти улюблених пляцків на Великдень

Яке ж застілля минає без солоденького? Так, на Великдень буде багато смаколиків, але традиції завершувати посиденьки солоденьким ніхто не скасовував.

Пляцки завжди додають святкуванню неповторного радісного акценту. Серед цих рецептів точно знайдеться той, з яким ви зможете вразити смак усіх рідних та гостей, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть З нею завжди ідеальний результат: готуємо великодню паску з Лілією Цвіт

"Зелений мох"

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів замороженого шпинату;

– 1 склянка цукру (або цукрової пудри);

– 3 яйця;

– 2 склянки пшеничного борошна;

– 2 ложки розпушувача;

крем:

– 250 грамів сиру маскарпоне (холодного);

– 200 мілілітрів вершків 36% або 30% (холодних);

– 4 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ваніліну.

Приготування:

Заморожений шпинат викладіть у сито, дайте йому повністю розтанути, потім ретельно відтисніть рідину і перебийте у пюре за допомогою блендера. Якщо використовуєте свіжий шпинат — ретельно промийте його, помістіть у каструлю та підігрівайте 1 – 2 хвилини, постійно помішуючи, поки листя не втратить об’єм. Потім також подрібніть до стану пюре. Яйця перед початком приготуйте: залийте їх теплою водою з-під крана й дайте постояти кілька хвилин, щоб вони прогрілися. За потреби воду можна замінити ще раз на теплу. Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів. У великій мисці збийте яйця з цукром до пухкої, світлої маси. Поступово влийте олію, не припиняючи збивати. Після цього додайте шпинатне пюре та акуратно перемішайте на мінімальній швидкості міксера до отримання однорідної маси. В окремій ємності змішайте просіяне борошно з розпушувачем, а потім обережно введіть у рідку суміш, продовжуючи збивати на низькій швидкості до утворення однорідного тіста. Перелийте тісто у форму діаметром 24 сантиметри, попередньо застеливши її дно пергаментом. Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин — готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: вона має залишатися сухою. Дістаньте бісквіт із духовки й залиште до повного охолодження. Для крему збийте холодні вершки з сиром маскарпоне, додайте цукрову пудру та ваніль — суміш має стати повітряною та густою. Остиглий бісквіт розріжте навпіл. Нижню частину викладіть на тарілку або підставку для торта й покрийте кремом. Із верхньої частини ложкою акуратно виберіть м’якоть — вона піде на оздоблення. Сам "купол" тіста не використовуватимемо. Посипте крем крихтами з коржа, а зверху прикрасьте фруктами та свіжою м’ятою.

Яблучний пляцок

Час : 2 години

: 2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів масла;

– 130 грамів цукру;

– 4 сирих жовтки;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки манки;

для начинки:

– 2 кілограми яблук;

– 100 – 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка манки;

для білкової маси:

– 4 сирих яєчних білки;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю.

Приготування:

Почніть із підготовки форми для випікання: застеліть її пергаментом або злегка змастіть маслом. Борошно обов’язково просійте, щоб тісто вийшло ніжним, і змішайте з розпушувачем. Холодне вершкове масло натріть на великій тертці й змішайте з борошном до крихтоподібної консистенції. Потім додайте жовтки, сметану та цукор, замісіть м’яке, еластичне тісто. Відкладіть третю частину тіста в морозильну камеру — вона стане в пригоді для верхнього шару. Іншу частину розкачайте прямокутником, викладіть на пергамент і разом із ним перенесіть у жаротривкий посуд. Поверх тіста рівномірно розсипте трохи манки — вона вбере зайву вологу з начинки. Яблука очистіть від шкірки та серцевини, натріть на грубій тертці. Посипте цукром і залиште на декілька хвилин, аби вони пустили сік. Потім добре відіжміть і додайте ще трохи манки, ретельно перемішайте. Білки збийте міксером до утворення м’якої піни, додайте цукор і крохмаль, продовжуйте збивати до щільної, глянцевої маси. На підготовлене тісто викладіть яблучну начинку, зверху рівним шаром — збиті білки. Тепер дістаньте охолоджене тісто з морозилки та натріть його на тертці поверх білків. Випікайте пиріг у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці протягом 50 – 60 хвилин до золотистої скоринки. Після випікання накрийте рушником і дайте пляцку повністю охолонути. Перед подачею притрусіть цукровою пудрою та наріжте порційно.

Медівник

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2,5 склянки цукру;

– 0,5 склянки рідкого меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1,5 склянки борошна;

– 0,5 літра сметани;

– 1 склянка горіхів;

– 300 грамів чорносливу + для прикраси;

– 50 грамів чорного шоколаду;

– 2 чайні ложки желатину;

– 70 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів води;

– 60 грамів какао.

Приготування:

Збийте 3 яйця з половиною склянки цукру до пишної маси. Додайте до суміші пів склянки теплого рідкого меду та чайну ложку соди. Знову ретельно збийте. Поступово всипте півтори склянки борошна, замішуючи м’яке, тягуче тісто. З цієї кількості випечіть три окремі коржі при температурі. Дайте їм охолонути. У великій мисці збийте півлітра сметани зі склянкою цукру до легкої, ніжної консистенції. Запарений чорнослив і один стакан волоських горіхів подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера. Додайте їх до сметанного крему й добре перемішайте. Окремо підготуйте декоративні "цукерки": 10 чорносливин наповніть горіхами, полийте розтопленим чорним шоколадом і поставте в холодильник для застигання. На перший корж щедро нанесіть крем, втопіть у ньому начинений чорнослив, за потреби розрівняйте. Накрийте другим коржем, знову змастіть кремом і присипте тертим чорним шоколадом. Завершіть третім коржем і поставте торт охолоджуватися в холодильник. Желатин замочіть у 70 мілілітрів холодної води. Тим часом змішайте 200 мілілітрів молока, 180 грамів цукру та 60 грамів какао, проваріть усе разом на слабкому вогні близько 10 хвилин. Влийте попередньо розчинений желатин і добре перемішайте. Отриманою теплою помадкою залийте остиглий торт зверху. Дайте глазурі застигнути в холоді.

Смакує як десерт: рецепт ароматної паски з цукатами.