Какая клубника дольше хранится: нужно ли обрывать плодоножки у ягод

Свежая, ароматная клубника – — один из самых ожидаемых вкусов лета, однако срок её хранения невероятно короткий. Буквально за день-два упругие плоды могут превратиться в мягкую кашицу или покрыться плесенью.

Вокруг хранения клубники ведется немало споров, и главный из них касается плодоножек: стоит ли удалять их сразу после сбора или покупки ягод, чтобы продлить их срок хранения? Опытные садоводы и шеф-повара единодушны: если вы хотите, чтобы клубника оставалась свежей как можно дольше, обрывать зеленые хвостики категорически нельзя, рассказывает Pysznosci.

Читайте также Только шеф-повара добавляют в клубнику бальзамический уксус: это стоит попробовать каждой хозяйке

Почему не стоит обрывать хвостики клубники?

Они служат естественным защитным барьером для ягоды. Как только вы отрываете зеленую "шапочку", вы буквально обнажаете сердцевину плода и повреждаете его тонкую кожицу.

В это микроскопическое отверстие мгновенно открывается доступ для бактерий, спор плесени и лишнего кислорода, которые запускают ускоренные процессы гниения. Кроме того, удаление плодоножек преждевременно разрушает клубнику во время мытья.

Хвостик сохраняет свежесть клубники / Фото Pixabay

Если мыть ягоды без "шапочек", они через открытое место крепления впитают в себя слишком много воды, станут водянистыми, потеряют свой насыщенный аромат и сладкий вкус.

Правильный алгоритм всегда неизменен: сначала тщательно промойте клубнику под прохладной водой вместе с хвостиками, обсушите её на бумажном полотенце, и только непосредственно перед употреблением или приготовлением десерта удаляйте зелень.

Если оставить плодоножки и правильно хранить клубнику, она может оставаться свежей от 5 до 7 дней.