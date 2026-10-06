Забудьте о жучках и плесени: почему муку категорически не стоит оставлять в заводской упаковке

Мука не любит открытых пакетов: после распаковки она быстро впитывает влагу, посторонние запахи и даже может стать мишенью для вредителей. Один промах – и качество продукции начнет ухудшаться на глазах.

Открытая упаковка – не лучшее место для муки. Уже после распаковки она начинает впитывать влагу, тянет посторонние запахи и становится уязвимой для вредителей. Именно поэтому привычная заводская упаковка подходит только до тех пор, пока пакет запечатан, сообщает 24 Канал.

Почему мука быстро портится?

Муку получают из зерна, чаще всего пшеницы, после помола. В результате получается мелкий порошок, который используют для хлеба, тортов, выпечки, макарон, соусов и других блюд.

Но не вся мука ведет себя одинаково. В цельнозерновой муке сохраняются все части зерна, в частности отруби, а белую муку делают преимущественно из эндосперма – внутренней части зерна, богатой крахмалом и белками. Именно поэтому цельнозерновая мука портится быстрее: жиры в отрубях окисляются и могут прогоркнуть.

Мука в бумажной упаковке еще и "дышит": бумага выделяет влагу, которая остается после помола. Но после вскрытия пакет уже не защищает от воздуха, влаги и насекомых.

Хранение муки требует особого внимания / Фото Pixabay

Где лучше всего хранить муку?

Лучший вариант – герметичная емкость из стекла или качественного пищевого пластика. Крышка должна плотно закрываться, чтобы свести к минимуму доступ воздуха.

Стекло удобно тем, что не впитывает запахи и позволяет видеть, сколько муки осталось. В то же время прозрачную тару лучше хранить в шкафу или кладовой, подальше от света: тепло и свет ускоряют порчу продукта.

Пластик для пищевых продуктов тоже подойдет. Он легче стекла и меньше бьется, поэтому такой вариант часто более практичен для кухни. Муку следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Для этого подойдет обычный шкаф или кладовая с нормальными условиями.