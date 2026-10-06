Відкритий пакет – не найкраще місце для борошна. Уже після розпакування воно починає вбирати вологу, тягне сторонні запахи й стає вразливим для шкідників. Саме тому звична заводська упаковка підходить лише до моменту, поки пакет запечатаний, розповідає 24 Канал.

Чому борошно швидко псується?

Борошно отримують із зерна, найчастіше пшениці, після помелу. У результаті виходить дрібний порошок, який використовують для хліба, тортів, випічки, макаронів, соусів та інших страв.

Але не все борошно поводиться однаково. У цільнозерновому зберігаються всі частини зерна, зокрема висівки, а біле борошно роблять переважно з ендосперму – внутрішньої частини зерна, багатої на крохмаль і білки. Саме тому цільнозернове борошно псується швидше: жири у висівках окислюються й можуть прогіркнути.

Борошно в паперовій упаковці ще й "дихає": папір випускає вологу, яка залишається після помелу. Але після відкриття пакет уже не захищає від повітря, вологи та комах.

Зберігання борошна потребує особливої уваги / Фото Pixabay

Де зберігати борошно найкраще?

Найкращий варіант – герметична ємність зі скла або якісного харчового пластику. Кришка має щільно закриватися, щоб мінімізувати доступ повітря.

Скло зручне тим, що не вбирає запахи й дозволяє бачити, скільки борошна залишилося. Водночас прозору тару краще тримати в шафі або коморі, подалі від світла: тепло й світло пришвидшують псування.

Пластик для харчових продуктів теж підійде. Він легший за скло й менше б’ється, тож такий варіант часто практичніший для кухні. Борошно варто тримати в прохолодному, сухому й темному місці. Для цього підійде звичайна шафа або комора з нормальними умовами.