Что означает пена во время варки картофеля: надо ли ее снимать для идеального результата

Вареный картофель – один из самых простых и вкусных гарниров. Все знают, что пену с бульона надо снимать, а вот когда речь заходит о картофеле – начинают сомневаться.

Образование пены во время варки картофеля – вполне естественное явление, которое наблюдал каждый. Стоит ли что-то с ним делать для получения идеального результата – рассказывает портал Onet.

Надо ли собирать пену при варке картофеля?

Многие хозяйки, заметив беловатый слой на поверхности воды, колеблется: убирать его или оставить. Если в случае с мясом снятие "шумовки" является обязательным этапом, то с картофелем все значительно проще. Пена, возникающая в кастрюле, – это вовсе не загрязнение, а результат высвобождения таких крахмала и растительных белков.

В картофеле много крахмала, который высвобождается при варке / Фото Freepik

Поэтому, эта пена не представляет никакого риска ни для здоровья, ни для вкуса блюда.

На что действительно стоит обратить внимание?

Для достижения идеального результата куда важнее сосредоточиться на других аспектах приготовления картофеля. Сначала надо хорошо помыть и почистить картофель, советует Akademia Smaku.

Также стоит сразу посолить воду, чтобы весь картофель равномерно пропитался. А еще нужно следить, чтобы картофель не разварился, чтобы получить идеальную текстуру.

