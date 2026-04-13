Утворення піни під час варіння картоплі – цілком природнє явище, яке спостерігав кожен. Чи варто щось з ним робити для отримання ідеального результату – розповідає портал Onet.

Чи треба збирати піну при варінні картоплі?

Багато господинь, помітивши білуватий шар на поверхні води, вагається: прибирати його чи залишити. Якщо у випадку з м'ясом зняття "шумовиння" є обов'язковим етапом, то з картоплею все значно простіше. Піна, що виникає в каструлі, – це зовсім не забруднення, а результат вивільнення таких крохмалю та рослинних білків.

У картоплі багато крохмалю, який вивільняється при варінні

Відтак, ця піна не становить жодного ризику ані для здоровʼя, ані для смаку страви.

Як що справді варто звернути увагу?

Для досягнення ідеального результату куди важливіше зосередитися на інших аспектах приготування картоплі. Спершу треба добре помити та почистити картоплю, радить Akademia Smaku.

Також варто одразу посолити воду, щоб вся картопля рівномірно просочилася. А ще потрібно слідкувати, щоб картопля не розварилася, щоб отримати ідеальну текстуру.

