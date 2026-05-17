Полтавские галушки уже стали частью культуры: как легко приготовить знаменитое блюдо
- Полтавские галушки готовят на кисломолочной базе с добавлением соды, а не на воде, что делает их нежными и воздушными.
- Галушки готовят на пару и подают с сочной зажаркой или сливочно-куриным соусом, что придает им аромат и вкус.
Вареники и деруны – это не единственная опция для наслаждения украинскими традициями. Полтавские галушки будут прекрасной возможностью добавить в кулинарные будни немного разнообразия.
Галушки – это настоящая визитная карточка Полтавы, которая уже вошла в историю. Это блюдо очень легкое в приготовлении, а результат всегда вызывает настоящий восторг.
В чем секрет галушек?
Секрет идеальных украинских галушек заключается в правильной текстуре теста, которая должна быть невероятно нежной, воздушной и одновременно держать форму, рассказывает Vogue UA. Главная ошибка многих кулинаров – чрезмерное "забивание" теста мукой. Тесто для галушек должно оставаться мягким и даже слегка липким.
Опытные хозяйки знают: чем меньше муки вы добавите во время замешивания, тем легче и пышнее получатся галушки после приготовления, тогда как плотное тесто превратит их в тяжелые "резиновые" комочки.
Вкусные полтавские галушки / Фото "Аутентичная Украина"
Второй секрет кроется в жидкой основе, на которой замешивают тесто. Лучшие аутентичные галушки, в частности знаменитые полтавские, готовят не на воде, а на кисломолочной базе – жирном кефире, простокваше или жидкой сметане с обязательным добавлением соды. Кислота вступает в реакцию с содой, насыщая тесто тысячами пузырьков воздуха. Кроме того, традиционные галушки не варят в воде, а готовят исключительно на пару (под крышкой на марле или в пароварке) в течение 5 – 7 минут. Сам пар позволяет им вырасти вдвое и сохранить ту самую легендарную пористость.
Не "забивайте" тесто мукой. Оно должно быть мягким и эластичным. Большое количество муки сделает блюдо более жестким. Для нежности вместо воды можно использовать кефир, сметану или питьевой несладкий йогурт - это сделает изделие более рыхлыми,
– советует сайт Евгения Клопотенко.
Третий, не менее важный секрет – это магия взаимодействия горячей клецки с заправкой. Сама по себе паровая галушка имеет нейтральный вкус, но ее пористая структура работает как губка. Именно поэтому их подают горячими, мгновенно пересыпая сочной зажаркой из лука и шкварок, или тушат несколько минут в насыщенном сливочно-курином соусе. Галушка впитывает в себя все ароматы и жир, становясь невероятно сочной внутри.
Как приготовить галушки?
Все секреты узнали – давайте наслаждаться блюдом. С рецептом gotuyemo_vdoma все получится на самом высоком уровне.
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров кефира;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– мука;
начинка:
– 300 – 400 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– соль и перец по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки бульона;
соус:
– 200 граммов грибов;
– лук;
– 1 упаковка сметаны;
– соль и специи по вкусу;
– сухой и свежий чеснок.
Приготовление:
- В кефир всыпьте соду, соль, добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпая муку, замесите мягкое тесто и оставьте его отдохнуть на 10 – 15 минут.
- Для начинки отварите куриное мясо в подсоленной воде, измельчите через мясорубку, после чего соедините с обжаренным луком, солью, перцем и небольшим количеством бульона для сочности.
- Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите мясную массу и тщательно защипните края, формируя круглые клецки. Готовьте их на пару в течение 5 – 7 минут.
- Для соуса пассеруйте лук с грибами, влейте сметану, добавьте чеснок со специями и протушите несколько минут, после чего соедините с горячими клецками.
