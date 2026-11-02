Помидоры "в снегу" на зиму: сладковатая закуска с тертым чесноком без стерилизации

Помидоры "в снегу" получили свое поэтическое название благодаря большому количеству измельченного чеснока. Когда встряхиваешь банку, белые мелкие частицы кружатся в прозрачном маринаде, словно настоящая зимняя метель, и медленно оседают на красные плоды.

Этот рецепт ценят за чистый, ярко выраженный сладковато-пикантный вкус без излишнего количества укропа, лаврового листа или других традиционных специй. Главный секрет сохранения эстетичного вида заключается в подготовке овощей.

Чтобы тонкая кожица не лопнула от контакта с кипятком, основание каждой плодоножки прокалывают зубочисткой. Сочетание двойной заливки и большой порции свежего чеснока гарантирует отличное хранение консервов даже в квартирной кладовой.

Как приготовить помидоры "в снегу"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: банка 1 – 1,5 литра

Ингредиенты:

– 600 – 800 граммов плотных помидоров;

– 2 столовые ложки тертого чеснока;

– 1 столовая ложка столового 9% уксуса;

маринад на 1 литр чистой воды:

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка каменной соли.

Приготовление: