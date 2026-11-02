Помидоры "в снегу" на зиму: сладковатая закуска с тертым чесноком без стерилизации
Помидоры "в снегу" получили свое поэтическое название благодаря большому количеству измельченного чеснока. Когда встряхиваешь банку, белые мелкие частицы кружатся в прозрачном маринаде, словно настоящая зимняя метель, и медленно оседают на красные плоды.
Этот рецепт ценят за чистый, ярко выраженный сладковато-пикантный вкус без излишнего количества укропа, лаврового листа или других традиционных специй. Главный секрет сохранения эстетичного вида заключается в подготовке овощей.
Чтобы тонкая кожица не лопнула от контакта с кипятком, основание каждой плодоножки прокалывают зубочисткой. Сочетание двойной заливки и большой порции свежего чеснока гарантирует отличное хранение консервов даже в квартирной кладовой.
Как приготовить помидоры "в снегу"?
- Время: 1 час
- Порций: банка 1 – 1,5 литра
Ингредиенты:
– 600 – 800 граммов плотных помидоров;
– 2 столовые ложки тертого чеснока;
– 1 столовая ложка столового 9% уксуса;
маринад на 1 литр чистой воды:
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка каменной соли.
Приготовление:
- Помидоры вымойте и сделайте по 1 – 2 глубоких прокола зубочисткой у самой плодоножки.
- Стеклянные банки тщательно промойте с содой, ополосните чистой водой и плотно заполните подготовленными плодами до самого верха.
- Вскипятите чистую воду в кастрюле, осторожно залейте банки с помидорами кипятком до краев, накройте чистыми крышками и оставьте прогреваться в течение 20 – 25 минут.
- Слейте настоявшуюся воду обратно в кастрюлю через сливную крышку с отверстиями, добавьте в жидкость соль и сахар из расчета на объем воды и доведите маринад до повторного активного кипения.
- Чеснок натрите на крупной терке или мелко порубите ножом и выложите прямо в банки поверх прогретых овощей вместе с порцией столового уксуса.
- Залейте емкости кипящим маринадом до верха, герметично закатайте ключом, переверните вверх дном и плотно укутайте теплым пледом до полного остывания.