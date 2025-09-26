Устройте себе незабываемую передышку за чашечкой чая или кофе. Пончики с шоколадом – это вкусняшка, которая точно вырвет вас из привычных будней.

Если вы любите шоколад, то эти пончики станут для вас настоящим подарком. А дети от этого лакомства просто в восторге. 24 Канал предлагает добавить будням оригинальности с рецептом портала Gotujmy.

Как сделать пончики с шоколадом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 4 желтка;

– 1 яйцо;

– 50 граммов свежих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 75 граммов масла;

– 75 граммов сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 30 миллилитров водки или коньяка;

– 1 упаковка сливок;

– 2 пачки темного шоколада;

– 2 столовые ложки сливок 18%;

– масло для жарки.

Приготовление:

Сначала приготовьте закваску: смешайте измельченные дрожжи с чайной ложкой сахара, 150 граммами муки и половиной порции теплого молока. Накройте и оставьте в теплом месте, чтобы смесь поднялась. Отдельно взбейте желтки с сахарной пудрой, добавьте просеянную муку, закваску, остальное молоко, щепотку соли и немного водки. Замесите тесто до гладкой и эластичной консистенции, чтобы оно стало блестящим и появились пузырьки воздуха. Влейте растопленное теплое масло и вымешивайте еще несколько минут. Тесто должно получиться мягким, не слишком густым. Накройте его и оставьте подходить в теплом месте. Когда тесто подойдет, раскатайте его в пласт толщиной примерно полсантриметра. Вырежьте кружочки диаметром около 5 сантиметров. На середину каждого кружочка положите немного шоколадного крема, накройте другим кружочком и хорошо защипните края. Затем вырежьте пончики стаканом, чтобы они имели ровные края. Выложите заготовки на присыпанную мукой доску на определенном расстоянии друг от друга, накройте тканью и оставьте подняться еще раз. В глубокой кастрюле разогрейте жир или растительное масло. Осторожно выложите пончики и обжарьте под крышкой на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане и полейте ею пончики.

Какую еще начинку сделать для пончиков?

Также вы можете добавить к пончикам ягодный конфитюр или сгущенное молоко. Если есть время и желание – можно даже приготовить заварной крем, рекомендует портал Cookpad.

