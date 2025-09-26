Наслаждение в каждом кусочке: нежнейшие пончики с шоколадом, которым позавидуют кофейни
- Пончики с шоколадом получаются такими же вкусными, как в магазине.
- Это отличный способ разнообразить будни.
Устройте себе незабываемую передышку за чашечкой чая или кофе. Пончики с шоколадом – это вкусняшка, которая точно вырвет вас из привычных будней.
Если вы любите шоколад, то эти пончики станут для вас настоящим подарком. А дети от этого лакомства просто в восторге. 24 Канал предлагает добавить будням оригинальности с рецептом портала Gotujmy.
Как сделать пончики с шоколадом?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 4 желтка;
– 1 яйцо;
– 50 граммов свежих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 200 миллилитров теплого молока;
– 75 граммов масла;
– 75 граммов сахарной пудры;
– щепотка соли;
– 30 миллилитров водки или коньяка;
– 1 упаковка сливок;
– 2 пачки темного шоколада;
– 2 столовые ложки сливок 18%;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Сначала приготовьте закваску: смешайте измельченные дрожжи с чайной ложкой сахара, 150 граммами муки и половиной порции теплого молока. Накройте и оставьте в теплом месте, чтобы смесь поднялась.
- Отдельно взбейте желтки с сахарной пудрой, добавьте просеянную муку, закваску, остальное молоко, щепотку соли и немного водки.
- Замесите тесто до гладкой и эластичной консистенции, чтобы оно стало блестящим и появились пузырьки воздуха.
- Влейте растопленное теплое масло и вымешивайте еще несколько минут. Тесто должно получиться мягким, не слишком густым. Накройте его и оставьте подходить в теплом месте.
- Когда тесто подойдет, раскатайте его в пласт толщиной примерно полсантриметра. Вырежьте кружочки диаметром около 5 сантиметров.
- На середину каждого кружочка положите немного шоколадного крема, накройте другим кружочком и хорошо защипните края. Затем вырежьте пончики стаканом, чтобы они имели ровные края.
- Выложите заготовки на присыпанную мукой доску на определенном расстоянии друг от друга, накройте тканью и оставьте подняться еще раз.
- В глубокой кастрюле разогрейте жир или растительное масло. Осторожно выложите пончики и обжарьте под крышкой на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
- Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане и полейте ею пончики.
Какую еще начинку сделать для пончиков?
Также вы можете добавить к пончикам ягодный конфитюр или сгущенное молоко. Если есть время и желание – можно даже приготовить заварной крем, рекомендует портал Cookpad.
