Постное меню на вторую неделю Успенского поста: 7 вкусных блюд на каждый день
На второй неделе поста привычные блюда могут надоесть. Картофель, гречка и овощные супы уже были на столе, а придумывать каждый день что-то новое не всегда хочется.
Даже без мяса, яиц и молочных продуктов можно приготовить немало интересного. Грибы, фасоль, капуста, рис и сезонные овощи хорошо сочетаются друг с другом, особенно с ароматными специями и домашними соусами.
Ко второй неделе Успенского поста 24 Канал подготовил семь простых рецептов – по одному на каждый день. Среди них есть запеченные, тушеные и жареные блюда, для которых не нужны дорогие ингредиенты.
Что приготовить в понедельник – картофельные зразы с грибами?
- Время приготовления: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите картофель, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Слейте воду и разотрите картофель в густое пюре без комочков.
- Мелко нарежьте лук и шампиньоны. Обжарьте их на растительном масле, пока лишняя влага не выпарится, а грибы слегка не подрумянятся. Посолите и поперчите.
- В остывшее картофельное пюре добавьте муку и перемешайте. Сформируйте небольшие лепешки, выложите внутрь грибную начинку и зажмите края.
- Обжарьте зразы на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавайте с маринованными огурцами или томатным соусом.
Что приготовить во вторник – постные голубцы с гречкой?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшой кочан капусты;
– 200 граммов гречки;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 200 граммов шампиньонов;
– 300 миллилитров томатного соуса;
– 200 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите гречку до полуготовности.
- Капусту опустите в кипящую воду на несколько минут, постепенно отделите размягчившиеся листья и срежьте толстые прожилки.
- Нарежьте лук и грибы, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи с грибами на масле до мягкости.
- Смешайте гречку с грибной зажаркой.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Выложите начинку на капустные листья и заверните голубцы. Плотно уложите их в кастрюлю.
- Смешайте томатный соус с водой и залейте голубцы.
- Тушите под крышкой на небольшом огне примерно 40–50 минут, пока капуста не станет мягкой.
Что приготовить в среду – чечевичный суп с помидорами?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов красной чечевицы;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 200 граммов измельченных помидоров;
– 1,5 литра воды;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– свежая зелень по вкусу.
Приготовление:
- Промойте чечевицу.
- Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, а морковь и лук мелко нарежьте.
- Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите примерно 10 минут.
- Добавьте чечевицу, измельченные помидоры, паприку, соль и перец.
- Перемешайте и варите еще 15 – 20 минут до мягкости всех ингредиентов.
- По желанию слегка раздавите часть чечевицы ложкой, чтобы суп стал гуще.
- Перед подачей добавьте измельченную зелень.
Что приготовить в четверг – кабачки, фаршированные рисом и овощами?
- Время: 50 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 средних кабачка;
– 150 граммов риса;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 1 сладкий перец;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте рис и отварите до полуготовности.
- Кабачки разрежьте вдоль пополам. С помощью ложки осторожно удалите часть мякоти, чтобы получились лодочки.
- Нарежьте лук, морковь, сладкий перец и мякоть кабачков мелкими кубиками. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
- Добавьте рис, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте начинку.
- Наполните кабачковые лодочки овощной смесью. Сверху выложите тонкие ломтики помидоров.
- Переложите кабачки в форму для запекания, налейте на дно немного воды и накройте фольгой.
- Запекайте при 180 градусах примерно 25 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до мягкости кабачков.
Что приготовить в пятницу – тушеную капусту с фасолью?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов белокочанной капусты;
– 250 граммов вареной или консервированной фасоли;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 150 миллилитров воды;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте капусту тонкой соломкой.
- Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на большой терке.
- Переложите овощи в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. Добавьте воду, накройте крышкой и тушите 15 минут.
- Добавьте томатную пасту, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще 10 минут.
- Добавьте к капусте готовую фасоль. Аккуратно перемешайте и тушите еще 5 – 7 минут, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты.
- Перед подачей дайте блюду постоять под крышкой несколько минут.
Что приготовить в субботу – постные котлеты из фасоли и грибов?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов вареной фасоли;
– 200 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 3 столовые ложки панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте грибы и лук небольшими кусочками.
- Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до испарения лишней жидкости.
- Переложите фасоль в миску и раздавите вилкой или измельчите блендером до густой массы.
- Добавьте обжаренные грибы с луком, измельченный чеснок, соль, перец и панировочные сухари.
- Тщательно перемешайте и оставьте массу на 5 минут. Если она слишком мягкая, добавьте еще немного сухарей.
- Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на масле до румяной корочки с обеих сторон.
- Подавайте с картофельным пюре без молока или свежими овощами.
Что приготовить в воскресенье – постный яблочный штрудель?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов готового слоеного теста без сливочного масла и других скоромных ингредиентов;
– 4 яблока;
– 70 граммов сахара;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов грецких орехов;
– 1 чайная ложка корицы;
– 2 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Очистите яблоки от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
- Смешайте с сахаром, корицей, изюмом и измельченными грецкими орехами.
- Раскатайте размороженное слоеное тесто на пергаменте в прямоугольный пласт.
- Посыпьте середину теста панировочными сухарями. Они помогут впитать часть яблочного сока и не дадут основе слишком размякнуть.
- Равномерно распределите яблочную начинку, оставляя свободными края теста.
- Осторожно сверните рулет и зажмите края. Переложите штрудель на противень швом вниз.
- Смажьте поверхность небольшим количеством масла. Сделайте несколько неглубоких надрезов сверху.
- Выпекайте при 190 градусах примерно 30 – 35 минут до золотистого цвета.
- Дайте штруделю немного остыть перед нарезкой, чтобы начинка лучше держала форму.