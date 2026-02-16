Постный "Оливье" вкуснее оригинала: этим салатом и мяса не надо

"Оливье" – это всегда о праздничном настроении и особом вкусе. И даже в период поста любимый салат не теряет актуальности!

Даже если вы не придерживаетесь поста, этот салат точно нужно иметь в своем кулинарном арсенале. Дополните его любимым гарниром – и вкусный ужин уже готов, рассказывает портал Przyslij przepis.

Как приготовить постный "Оливье"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 450 граммов шампиньонов;

– 400 граммов зеленого горошка;

– 3 моркови;

– 3 картофеля;

– 250 граммов майонеза;

– 300 граммов соленых огурцов;

– 50 граммов зеленого лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте овощную основу, заранее отварив картофель и морковь в мундирах. После готовности слейте жидкость, дайте продуктам полностью остыть, а затем очистите их от кожуры. Параллельно измельчите грибы кубиками и держите на сухой горячей сковороде, пока не испарится вся влага, после чего оставьте их охлаждаться. В глубокой емкости соедините нарезанные одинаковыми кубиками корнеплоды и огурцы. Добавьте к ним мелко порубленный зеленый лук и подготовленные грибы. Заправьте салат майонезом, тщательно перемешайте и доведите до идеального вкуса, добавив соль и молотый перец.

Чем еще можно заправить постный "Оливье"?

Если хочется чего-то кроме майонеза, самый простой вариант – сметана с горчицей и желтком. Просто разотрите вареный желток с ложкой острой горчицы и смешайте с жирной сметаной, советует портал Beszamel.

Второй вариант – соус на основе авокадо. Перебейте мякоть блендером с лимонным соком и парой ложек масла. Это даст ту самую жирную, кремовую текстуру, которая нужна для Оливье, но с более свежим привкусом.

