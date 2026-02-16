Пісний "Олівʼє" смачніший за оригінал: цим салатом і мʼяса не треба
- Пісний "Олівʼє" може бути смачнішим за традиційний варіант і не потребує м'яса.
- Навіть під час посту цей популярний салат залишається актуальним для святкового столу.
"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. І навіть в період посту улюблений салат не втрачає актуальності!
Навіть якщо ви не дотримуєтесь посту, цей салат точно потрібно мати у своєму кулінарному арсеналі. Доповніть його улюбленим гарніром – і смачна вечеря вже готова, розповідає портал Przyslij przepis.
Читайте також Ідеально тонкі млинці від Клопотенка з начинкою: Масниця пройде на "відмінно"
Як приготувати пісний "Олівʼє"?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 450 грамів шампіньйонів;
– 400 грамів зеленого горошку;
– 3 моркви;
– 3 картоплі;
– 250 грамів майонезу;
– 300 грамів солоних огірків;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Підготуйте овочеву основу, заздалегідь відваривши картоплю та моркву в мундирах.
- Після готовності злийте рідину, дайте продуктам повністю охолонути, а потім очистьте їх від шкірки.
- Паралельно подрібніть гриби кубиками та тримайте на сухій гарячій пательні, доки не випарується вся волога, після чого залиште їх охолоджуватися.
- У глибокій ємності з’єднайте нарізані однаковими кубиками коренеплоди та огірки. Додайте до них дрібно посічену зелену цибулю та підготовлені гриби.
- Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте та доведіть до ідеального смаку, додавши сіль і мелений перець.
Чим ще можна заправити пісний "Олівʼє"?
Якщо хочеться чогось крім майонезу, найпростіший варіант – сметана з гірчицею та жовтком. Просто розітріть варений жовток із ложкою гострої гірчиці та змішайте із жирною сметаною, радить портал Beszamel.
Другий варіант – соус на основі авокадо. Перебийте м'якоть блендером із лимонним соком і парою ложок олії. Це дасть ту саму жирну, кремову текстуру, яка потрібна для Олів'є, але з більш свіжим присмаком.
Що ще смачного приготувати?
Улюблені сирники з цим рецептом виходять просто ідеальними.
А ще можна зробити цілу гору печива за лічені хвилини.