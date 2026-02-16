Пісний "Олівʼє" смачніший за оригінал: цим салатом і мʼяса не треба

"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. І навіть в період посту улюблений салат не втрачає актуальності!

Навіть якщо ви не дотримуєтесь посту, цей салат точно потрібно мати у своєму кулінарному арсеналі. Доповніть його улюбленим гарніром – і смачна вечеря вже готова, розповідає портал Przyslij przepis.

Як приготувати пісний "Олівʼє"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 450 грамів шампіньйонів;

– 400 грамів зеленого горошку;

– 3 моркви;

– 3 картоплі;

– 250 грамів майонезу;

– 300 грамів солоних огірків;

– 50 грамів зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Підготуйте овочеву основу, заздалегідь відваривши картоплю та моркву в мундирах. Після готовності злийте рідину, дайте продуктам повністю охолонути, а потім очистьте їх від шкірки. Паралельно подрібніть гриби кубиками та тримайте на сухій гарячій пательні, доки не випарується вся волога, після чого залиште їх охолоджуватися. У глибокій ємності з’єднайте нарізані однаковими кубиками коренеплоди та огірки. Додайте до них дрібно посічену зелену цибулю та підготовлені гриби. Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте та доведіть до ідеального смаку, додавши сіль і мелений перець.

Чим ще можна заправити пісний "Олівʼє"?

Якщо хочеться чогось крім майонезу, найпростіший варіант – сметана з гірчицею та жовтком. Просто розітріть варений жовток із ложкою гострої гірчиці та змішайте із жирною сметаною, радить портал Beszamel.

Другий варіант – соус на основі авокадо. Перебийте м'якоть блендером із лимонним соком і парою ложок олії. Це дасть ту саму жирну, кремову текстуру, яка потрібна для Олів'є, але з більш свіжим присмаком.

