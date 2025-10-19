Укр Рус
19 октября, 16:40
Та самая лучшая закуска осени: жареные баклажаны с чесноком, которые раньше подавали на праздники

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Жареные баклажаны с чесноком были популярной закуской на праздники.
  • Они отличаются простотой в приготовлении и непревзойденным вкусом.

Закуски с баклажанами всегда имели большую популярность. Они просты в приготовлении и невероятно вкусные –дуэт характеристик, которые никого не оставят равнодушными.

Опытным хозяйкам эта закуска прекрасно знакома – раньше она была настоящей звездой праздничных угощений. 24 Канал предлагает вернуть эту замечательную традицию и перенести ее в каждый день по рецепту портала "Смак".

Как сделать жареные баклажаны с чесноком и майонезом?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 2 небольших баклажана;
– масло;
– 2 чайные ложки соли;
соус: 
– 2 зубчика чеснока;
– 60 граммов майонеза;
– 5 граммов смеси прованских трав;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны помойте, обсушите и удалите плодоножки. Нарежьте кружочками, посыпьте солью и оставьте на 10 – 15 минут.
  2. Чеснок продавливаем через пресс. Соединяем все ингредиенты для соуса.
  3. Баклажаны обжариваем на растительном масле по 2 – 4 минуты с каждой стороны до румяности.
  4. Выкладываем кружочки друг на друга, перемазывая соусом.
  5. Украшаем зеленью. Можно подавать как холодным, так и горячим.

Приятного аппетита!

А еще эту закуску можно подать в форме рулетиков, как советует ютуб "Мой обед".

Как сделать рулетики из баклажанов: видео

