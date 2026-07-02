Большинство украинцев подают сыр неправильно: одна привычка лишает его всего вкуса

Сырная тарелка во многих украинских домах до сих пор выглядит почти одинаково: несколько знакомых сортов сыра, ровные кусочки, немного винограда или орехов –, и все это подается в качестве праздничной закуски.

Эксперт по сырам Оксана Чернова в интервью 24 Каналу пояснила, что украинцам давно пора отказаться от идеи обычной сырной нарезки. По ее словам, у каждого сыра есть своя оптимальная форма подачи: одни стоит нарезать треугольниками, другие можно подавать как торт, а некоторые вообще не режут ножом – их нарезают на неровные кусочки специальным инструментом.

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Почему обычная нарезка портит впечатление от сыра?

Одна из главных ошибок – подавать все сыры одинаково. Когда разные виды нарезают похожими тонкими ломтиками или мелкими кубиками, они теряют часть своего характера. Сыр имеет разную текстуру, плотность, аромат и вкус, поэтому форма подачи влияет не только на внешний вид тарелки.

Одна ошибка на сырной тарелке портит вкус / Фото unsplash

Чернова обращает внимание, что многие сыры меняются от центра к корочке. Если кусочек слишком маленький, человек просто не успевает почувствовать эту разницу. Вместо полноты вкуса остается лишь мимолетный соленый или сливочный оттенок – и сыр кажется проще, чем есть на самом деле. Поэтому нарезка "как получилось" – не лучший вариант.

Мягкие сыры не обязательно резать так же, как твердые. Выдержанные сыры могут лучше раскрываться в более крупных кусочках, а некоторые сорта вообще интереснее, когда у них неровный край.

Почему не стоит класть на тарелку все сразу?

Еще одна привычка – составлять сырную тарелку по принципу "чем больше, тем лучше". Но большое количество сыров не всегда дает вау-эффект. Наоборот, вкусы быстро смешиваются, и после нескольких кусочков уже сложно вспомнить, какой сыр действительно понравился.

Для домашней дегустации, по словам эксперта, достаточно трех–пяти позиций. Это позволяет как следует попробовать каждый сыр, сравнить текстуры и не перегрузить тарелку лишними вкусами. То же самое касается привычных сыров. Если годами покупать одно и то же, сыр перестает удивлять. Он может оставаться любимым, но уже не открывает ничего нового. А сырный мир значительно шире, чем несколько стандартных позиций из супермаркета.

Чего лишаются украинцы из-за привычки к нарезкам?

Ограничение несколькими знакомыми сырами взяло у нас главное – разнообразие вкусов. Новый сыр может полностью изменить знакомое блюдо или привычную закуску. В этом и смысл экспериментов: не обязательно сразу составлять сложную сырную тарелку, иногда достаточно взять один новый сыр и подать его по-другому.

Чернова приводит простые примеры: клубника с буратой дает другой баланс сладости и сливочности, а картофельная запеканка с выдержанным грюйером приобретает ореховые и карамельные оттенки. То есть сыр может быть не просто частью нарезки, а ингредиентом, который меняет все блюдо. Поэтому первый шаг очень прост: не покупать автоматически один и тот же набор и не нарезать все одинаково.

Лучше взять меньше сыров, но подать их более продуманно. Именно так сырная тарелка перестает быть обычной нарезкой и начинает работать на вкус.