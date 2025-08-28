Соус релиш известен своим пикантным вкусом и универсальностью. С ним ваши блюда всегда будут на вкус просто непревзойденно.

Соус релиш имеет все шансы стать любимым наполнением вашей кладовой. К каким блюдам вы его не добавите – результат всегда будет на высоте. А если вы делаете быстрый перекус, то без него просто не обойтись, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Откуда происходит соус релиш?

Релиш имеет очень интересную историю: этот соус происходит из восточной Европы, но классический рецепт сформировался в США и Великобритании. Хотя сейчас больше популярен американский вариант, ведь "релишем" британцы называли любую приправу, которая добавляет вкуса основному блюду.

Как приготовить релиш из огурцов?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 0,5 килограмма перца или лука;

– 3 – 4 штуки лука или перца;

– острый перец по вкусу;

– 175 граммов сахара;

– 1 столовая ложка куркумы;

– 110 граммов уксуса 9%;

– 80 граммов острой горчицы;

– 80 граммов сладкой (лимонной или американской) горчицы;

– 80 граммов французской горчицы зернами;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала и немного воды для него.

Приготовление:

Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Лук и болгарские перцы также измельчите. Если использовать перцы разных оттенков, блюдо будет выглядеть ярче и аппетитнее. Переложите все измельченные овощи в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. Важно: крахмал на этом этапе еще не добавляем! Поставьте кастрюлю на плиту, доведите смесь до закипания, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не посветлеют. Крахмал растворите в небольшом количестве воды и влейте в кастрюлю, хорошо перемешав. Продолжайте варить еще примерно две минуты. Горячий соус разлейте по стерильным банкам, плотно закатайте, переверните вверх дном и заверните в теплую ткань до остывания.

Приятного аппетита!

