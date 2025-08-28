Как аджика, только из огурцов: как приготовить соус релиш – идеальное дополнение мяса и рыбы
- Соус релиш происходит из восточной Европы, но классический рецепт сформировался в США и Великобритании.
- Для приготовления релиша из огурцов нужны ингредиенты: огурцы, перец, лук, острый перец, сахар, куркума, уксус, разные виды горчицы, крахмал и вода.
Соус релиш известен своим пикантным вкусом и универсальностью. С ним ваши блюда всегда будут на вкус просто непревзойденно.
Соус релиш имеет все шансы стать любимым наполнением вашей кладовой. К каким блюдам вы его не добавите – результат всегда будет на высоте. А если вы делаете быстрый перекус, то без него просто не обойтись, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Откуда происходит соус релиш?
Релиш имеет очень интересную историю: этот соус происходит из восточной Европы, но классический рецепт сформировался в США и Великобритании. Хотя сейчас больше популярен американский вариант, ведь "релишем" британцы называли любую приправу, которая добавляет вкуса основному блюду.
Как приготовить релиш из огурцов?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 0,5 килограмма перца или лука;
– 3 – 4 штуки лука или перца;
– острый перец по вкусу;
– 175 граммов сахара;
– 1 столовая ложка куркумы;
– 110 граммов уксуса 9%;
– 80 граммов острой горчицы;
– 80 граммов сладкой (лимонной или американской) горчицы;
– 80 граммов французской горчицы зернами;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала и немного воды для него.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте небольшими кубиками.
- Лук и болгарские перцы также измельчите. Если использовать перцы разных оттенков, блюдо будет выглядеть ярче и аппетитнее.
- Переложите все измельченные овощи в кастрюлю, добавьте горчицу, куркуму, соль, сахар и уксус. Важно: крахмал на этом этапе еще не добавляем!
- Поставьте кастрюлю на плиту, доведите смесь до закипания, затем уменьшите огонь и варите, пока огурцы не посветлеют.
- Крахмал растворите в небольшом количестве воды и влейте в кастрюлю, хорошо перемешав.
- Продолжайте варить еще примерно две минуты.
- Горячий соус разлейте по стерильным банкам, плотно закатайте, переверните вверх дном и заверните в теплую ткань до остывания.
Приятного аппетита!
Что еще стоит заготовить из огурцов?
- Нежинский салат – обязательный пункт в заготовках на зиму для каждой хозяйки.
- Он прост в приготовлении, поэтому можно делать сразу много порций.
- Нежинский салат прекрасно сочетается с любыми блюдами.