28 серпня, 21:22
2

Як аджика, тільки з огірків: як приготувати соус реліш — ідеальне доповнення мʼяса та риби

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Соус реліш походить зі східної Європи, але класичний рецепт сформувався у США та Великій Британії.
  • Для приготування релішу з огірків потрібні інгредієнти: огірки, перець, цибуля, гострий перець, цукор, куркума, оцет, різні види гірчиці, крохмаль і вода.

Соус реліш відомий своїм пікантним смаком та універсальністю. З ним ваші страви завжди смакуватимуть просто неперевершено.

Соус реліш має усі шанси стати улюбленим наповненням вашої комори. До яких страв ви його не додасте – результат завжди буде на висоті. А якщо ви робите швидкий перекус, то без нього просто не обійтися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Звідки походить соус реліш? 

Реліш має дуже цікаву історію: цей соус походить зі східної Європи, але класичний рецепт сформувався у США та Великій Британії. Хоча зараз більше популярний американський варіант, адже "релішем" британці називали будь-яку приправу, яка додає смаку основній страві. 

Як приготувати реліш з огірків? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;
– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;
– гострий перець до смаку;
– 175 грамів цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 110 грамів оцту 9%;
– 80 грамів гострої гірчиці;
– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;
– 80 грамів французької гірчиці зернами;
– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.  

Приготування

  1. Огірки наріжте невеликими кубиками.
  2. Цибулю та болгарські перці також подрібніть. Якщо використати перці різних відтінків, страва виглядатиме яскравіше та апетитніше.
  3. Перекладіть усі подрібнені овочі в каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. Важливо: крохмаль на цьому етапі ще не додаємо!
  4. Поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до закипання, потім зменшіть вогонь і варіть, поки огірки не посвітлішають.
  5. Крохмаль розчиніть у невеликій кількості води та влийте в каструлю, добре перемішавши.
  6. Продовжуйте варити ще приблизно дві хвилини.
  7. Гарячий соус розлийте по стерильних банках, щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у теплу тканину до вистигання.

Смачного!

Що ще варто заготувати з огірків? 

  • Ніжинський салат – обовʼязковий пункт у заготівлях на зиму для кожної господині.
  • Він простий у приготуванні, тож можна робити одразу багато порцій.
  • Ніжинський салат чудово смакує з будь-якими стравами. 