Соус реліш відомий своїм пікантним смаком та універсальністю. З ним ваші страви завжди смакуватимуть просто неперевершено.

Соус реліш має усі шанси стати улюбленим наповненням вашої комори. До яких страв ви його не додасте – результат завжди буде на висоті. А якщо ви робите швидкий перекус, то без нього просто не обійтися, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Звідки походить соус реліш?

Реліш має дуже цікаву історію: цей соус походить зі східної Європи, але класичний рецепт сформувався у США та Великій Британії. Хоча зараз більше популярний американський варіант, адже "релішем" британці називали будь-яку приправу, яка додає смаку основній страві.

Як приготувати реліш з огірків?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма огірків;

– 0,5 кілограма перцю чи цибулі;

– 3 – 4 штуки цибулі чи перцю;

– гострий перець до смаку;

– 175 грамів цукру;

– 1 столова ложка куркуми;

– 110 грамів оцту 9%;

– 80 грамів гострої гірчиці;

– 80 грамів солодкої (лимонної чи американської) гірчиці;

– 80 грамів французької гірчиці зернами;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю і трішечки води для нього.

Приготування:

Огірки наріжте невеликими кубиками. Цибулю та болгарські перці також подрібніть. Якщо використати перці різних відтінків, страва виглядатиме яскравіше та апетитніше. Перекладіть усі подрібнені овочі в каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. Важливо: крохмаль на цьому етапі ще не додаємо! Поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до закипання, потім зменшіть вогонь і варіть, поки огірки не посвітлішають. Крохмаль розчиніть у невеликій кількості води та влийте в каструлю, добре перемішавши. Продовжуйте варити ще приблизно дві хвилини. Гарячий соус розлийте по стерильних банках, щільно закатайте, переверніть догори дном і загорніть у теплу тканину до вистигання.

Смачного!

