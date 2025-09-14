Делайте сразу большие запасы: простой рецепт вяленых томатов
- Вяленые томаты придают блюдам особый вкус.
- Их легко приготовить самостоятельно, но особое внимание стоит уделить выбору плодов.
Вяленые томаты – это ингредиент, который превращает любое блюдо в шедевр. И заготовить их куда легче, чем вы можете себе представить.
Нет блюда, которое бы вяленые томаты не довели до идеала. Салаты, мясо, гарниры – они идеально дополняют любую гармонию вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
Интересно Дополнительная порция вкуса и здоровья: 3 супердобавки к салату от кулинарного блогера
Какие помидоры выбрать для вяления?
Эксперты советуют вялить только два сорта помидоров: San Marzano и Principe Borghese. Возможная альтернатива – сорт "сливка". Их плоды небольшого размера и "мясистые", поэтому дарят не только особый вкус, но и очень эстетичный вид, рассказывает портал "Сенсация".
Как сделать вяленые помидоры?
Время: 2 – 3 часа
Порций: 2 баночки
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 1 столовая ложка сушеных трав;
– 1 столовая ложка сушеного чеснока;
– соль по вкусу;
– пол столовой ложки растительного масла;
– по 1 столовой ложке яблочного и бальзамического уксуса на каждую банку.
Приготовление:
- Помидоры тщательно вымойте под проточной водой и хорошо высушите. Средние плоды разрежьте пополам, а большие – на четыре части.
- Разложите плоды на противень, застеленный пергаментом, посолите, добавьте чеснок и сушите при температуре 100 градусов (лучше с конвекцией), периодически приоткрывая дверцу для выхода пара.
- Для экономии энергии можно предварительно подсушить помидоры на солнце, тогда в сушилке или духовке они дойдут гораздо быстрее.
- Окончательный этап: сложите высушенные томаты в стерилизованные банки, пересыпьте итальянскими травами, добавьте немного уксуса и залейте горячим, но не кипящим, маслом.
- Закройте крышками, переверните банки и накройте полотенцем до полного остывания.
- Храните в прохладном месте.
Приятного аппетита!
Какой лайфхак станет открытием для хозяек?
- Оказывается, слепить вареники можно без муки.
- Вместо привычного теста можно использовать заварное, так любимые вареники вкуснее.