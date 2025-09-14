Вяленые томаты – это ингредиент, который превращает любое блюдо в шедевр. И заготовить их куда легче, чем вы можете себе представить.

Нет блюда, которое бы вяленые томаты не довели до идеала. Салаты, мясо, гарниры – они идеально дополняют любую гармонию вкусов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Какие помидоры выбрать для вяления?



Эксперты советуют вялить только два сорта помидоров: San Marzano и Principe Borghese. Возможная альтернатива – сорт "сливка". Их плоды небольшого размера и "мясистые", поэтому дарят не только особый вкус, но и очень эстетичный вид, рассказывает портал "Сенсация".

Как сделать вяленые помидоры?

Время: 2 – 3 часа

Порций: 2 баночки

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 1 столовая ложка сушеных трав;

– 1 столовая ложка сушеного чеснока;

– соль по вкусу;

– пол столовой ложки растительного масла;

– по 1 столовой ложке яблочного и бальзамического уксуса на каждую банку.

Приготовление:

Помидоры тщательно вымойте под проточной водой и хорошо высушите. Средние плоды разрежьте пополам, а большие – на четыре части. Разложите плоды на противень, застеленный пергаментом, посолите, добавьте чеснок и сушите при температуре 100 градусов (лучше с конвекцией), периодически приоткрывая дверцу для выхода пара. Для экономии энергии можно предварительно подсушить помидоры на солнце, тогда в сушилке или духовке они дойдут гораздо быстрее. Окончательный этап: сложите высушенные томаты в стерилизованные банки, пересыпьте итальянскими травами, добавьте немного уксуса и залейте горячим, но не кипящим, маслом. Закройте крышками, переверните банки и накройте полотенцем до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

