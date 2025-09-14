Укр Рус
14 вересня, 06:05
2

Робіть одразу великі запаси: простий рецепт вʼялених томатів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вʼялені томати додають стравам особливий смак.
  • Їх легко приготувати самостійно, але особливу увагу варто приділити вибору плодів. 

Вʼялені томати – це інгредієнт, який перетворює будь-яку страву на шедевр. І заготувати їх куди легше, ніж ви можете собі уявити.

Немає страви, яку б вʼялені томати не довели до ідеалу. Салати, мʼясо, гарніри – вони ідеально доповнюють будь-яку гармонію смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Які помідори обрати для вʼялення? 

Експерти радять вʼялити лише два сорти помідорів: San Marzano та Principe Borghese. Можлива альтернатива – сорт "сливка". Їх плоди невеликого розміру та "мʼясисті", тож дарують не лише особливий смак, а й дуже естетичний вигляд, розповідає портал "Сенсація". 

Як зробити вʼялені помідори? 

Час: 2 – 3 години

Порцій: 2 баночки 

Інгредієнти
– 2 кілограми помідорів;
– 1 столова ложка сушених трав;
– 1 столова ложка сушеного часнику;
– сіль до смаку;
– пів столової ложки рослинної олії;
– по 1 столовій ложці яблучного та бальзамічного оцту на кожну банку. 

Приготування

  1. Помідори ретельно вимийте під проточною водою та добре висушіть. Середні плоди розріжте навпіл, а великі – на чотири частини.
  2. Розкладіть плоди на деко, застелене пергаментом, посоліть, додайте часник і сушіть при температурі 100 градусів (краще з конвекцією), періодично прочиняючи дверцята для виходу пари.
  3. Для економії енергії можна попередньо підсушити помідори на сонці, тоді в сушарці чи духовці вони дійдуть набагато швидше.
  4. Остаточний етап: складіть висушені томати в стерилізовані банки, пересипте італійськими травами, додайте трохи оцту й залийте гарячою, але не киплячою, олією.
  5. Закрийте кришками, переверніть банки й накрийте рушником до повного охолодження.
  6. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

