Как правильно заморозить ягоды на зиму, чтобы они не слиплись и не потеряли вкус

Замораживание ягод кажется простым лишь на первый взгляд: достаточно нескольких лишних капель воды – и вместо аккуратных ягод получается ледяной ком. Есть способы этого избежать без сложных ухищрений.

Если ягоды перед замораживанием не высохнут до конца, они слипнутся в один ком. Именно поэтому главное правило здесь – удалить лишнюю влагу и не бросать все в морозилку сразу.

Какие ягоды можно замораживать?

Для замораживания подойдут почти все сезонные ягоды: клубника, малина, черника, голубика, ежевика, смородина, крыжовник, крыжовник, вишня и черешня.

Самое главное – брать спелые плоды без признаков гниения или механических повреждений. Именно такие ягоды после размораживания лучше всего сохраняют вкус и вид.

Сохраняем вкус лета на зиму / Фото Pixabay

Как подготовить ягоды к заморозке?

Сначала нужно удалить плодоножки, листики и испорченные плоды. Затем ягоды следует промыть холодной водой.

После этого их нужно хорошо просушить. Разложите ягоды в один слой на бумажных салфетках или полотенце и оставьте до полного высыхания.

Важно! Если на ягодах останется влага, после замораживания они слипнутся в сплошной ком.

Как заморозить ягоды целиком?

Чтобы ягоды не слиплись, сначала заморозьте их по отдельности. Для этого разложите сухие ягоды в один слой на подносе или противне, застеленном пергаментом.

Поставьте их в морозильную камеру на 3–5 часов. Когда ягоды полностью замерзнут, пересыпьте их в пакет с застежкой или герметичный контейнер.

Удобнее замораживать небольшими порциями – по 200–500 граммов. Так не придется размораживать весь запас сразу.

Когда ягоды лучше замораживать с сахаром?

Большинство ягод хорошо хранятся и без сахара. Но для клубники, малины, смородины, вишни и других более мягких плодов этот вариант подходит особенно хорошо.

Ягоды можно оставить целыми или немного измельчить. Пересыпьте их сахаром в пропорции примерно 100–300 г на 1 кг ягод и оставьте на 20–30 минут, чтобы они пустили сок.

После этого разложите ягоды по небольшим контейнерам или пакетам для заморозки.

Как заморозить ягоды в виде пюре?

Этот способ лучше всего подходит для мягких ягод, которые после размораживания теряют форму, – например, для малины, клубники или черники.

Вымытые и просушенные ягоды нужно измельчить блендером до однородной консистенции. Готовое пюре разлейте по небольшим контейнерам, силиконовым формам для льда или специальным пакетам с застежкой.

Удобнее всего замораживать порциями, чтобы зимой доставать только нужное количество.

Как правильно размораживать ягоды?

Чтобы ягоды не потеряли форму, размораживайте их постепенно – просто переложите из морозильной камеры в холодильник на несколько часов.

Если ягоды нужны для компота, киселя, смузи или выпечки, их можно использовать сразу, без размораживания.