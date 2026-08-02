Если ягоды перед замораживанием не высохнут до конца, они слипнутся в один ком. Именно поэтому главное правило здесь – удалить лишнюю влагу и не бросать все в морозилку сразу.
Какие ягоды можно замораживать?
Для замораживания подойдут почти все сезонные ягоды: клубника, малина, черника, голубика, ежевика, смородина, крыжовник, крыжовник, вишня и черешня.
Самое главное – брать спелые плоды без признаков гниения или механических повреждений. Именно такие ягоды после размораживания лучше всего сохраняют вкус и вид.
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Сохраняем вкус лета на зиму / Фото Pixabay
Как подготовить ягоды к заморозке?
Сначала нужно удалить плодоножки, листики и испорченные плоды. Затем ягоды следует промыть холодной водой.
После этого их нужно хорошо просушить. Разложите ягоды в один слой на бумажных салфетках или полотенце и оставьте до полного высыхания.
Важно! Если на ягодах останется влага, после замораживания они слипнутся в сплошной ком.
Как заморозить ягоды целиком?
Чтобы ягоды не слиплись, сначала заморозьте их по отдельности. Для этого разложите сухие ягоды в один слой на подносе или противне, застеленном пергаментом.
Поставьте их в морозильную камеру на 3–5 часов. Когда ягоды полностью замерзнут, пересыпьте их в пакет с застежкой или герметичный контейнер.
Удобнее замораживать небольшими порциями – по 200–500 граммов. Так не придется размораживать весь запас сразу.
Когда ягоды лучше замораживать с сахаром?
Большинство ягод хорошо хранятся и без сахара. Но для клубники, малины, смородины, вишни и других более мягких плодов этот вариант подходит особенно хорошо.
Ягоды можно оставить целыми или немного измельчить. Пересыпьте их сахаром в пропорции примерно 100–300 г на 1 кг ягод и оставьте на 20–30 минут, чтобы они пустили сок.
После этого разложите ягоды по небольшим контейнерам или пакетам для заморозки.
Как заморозить ягоды в виде пюре?
Этот способ лучше всего подходит для мягких ягод, которые после размораживания теряют форму, – например, для малины, клубники или черники.
Вымытые и просушенные ягоды нужно измельчить блендером до однородной консистенции. Готовое пюре разлейте по небольшим контейнерам, силиконовым формам для льда или специальным пакетам с застежкой.
Удобнее всего замораживать порциями, чтобы зимой доставать только нужное количество.
Как правильно размораживать ягоды?
Чтобы ягоды не потеряли форму, размораживайте их постепенно – просто переложите из морозильной камеры в холодильник на несколько часов.
Если ягоды нужны для компота, киселя, смузи или выпечки, их можно использовать сразу, без размораживания.