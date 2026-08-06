Заготовка смородины и крыжовника на зиму: простые способы для максимальной пользы
Смородина и порички могут без проблем перезимовать в морозилке – если правильно подготовить ягоды перед заморозкой.
Опытные кулинары рекомендуют два простых способа: заморозить ягоды целиком или превратить их в пюре с сахаром. Оба варианта удобны, если зимой вам нужно быстро достать заготовку для выпечки, десертов или других блюд.
Как заморозить смородину с сахаром?
Этот способ подойдет тем, кто планирует использовать ягоды для выпечки. Сначала смородину нужно хорошо промыть через дуршлаг и удалить веточки.
После этого ягоды перекладывают в чашу блендера, добавляют сахар и измельчают до однородного пюре.
Готовую массу переливают в пластиковый контейнер и ставят в морозильную камеру. Таке пюре лучше сохраняет вкус и текстуру, чем просто размороженные ягоды.
Отличное дополнение к десертам / Фото Pixabay
Как заморозить ягоды целиком?
Для второго способа смородину тоже нужно промыть и очистить от мусора. Веточки можно не убирать, но ягоды обязательно следует выложить на чистое полотенце до полного высыхания.
Затем смородину перекладывают на разделочную доску и ставят в морозилку. Когда ягоды заморозятся, доску достают, а смородину пересыпают в контейнер и снова убирают в морозильную камеру.
Так ягоды не слипаются в один большой ком и остаются удобными для дальнейшего использования.
Почему смородину так ценят?
У черной смородины есть еще и интересная история. Согласно данным научного обзора, она произрастает в Северной Европе и Северной Азии и долгое время ценилась в Европе как источник витамина C.
Ее сок даже употребляли моряки и жители северных стран для профилактики цинги. А название "currant" изначально вообще означало "маленькая изюминка из Коринфа", и лишь впоследствии его перенесли на ягоды рода Ribes.