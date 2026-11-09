Без выпечки и зубочисток: праздничные рулетики с фетой и вяленой клюквой за 10 минут

Этот рецепт наверняка станет вашей праздничной находкой. Без лишней суеты вы создадите шедевр, который долго будут хвалить.

Когда в преддверии праздников не хватает времени на приготовление сложных блюд у горячей плиты, на помощь приходят эффектные холодные рулетики, которые готовятся за считанные минуты без духовки и лишней кухонной суеты. Яркая контрастная палитра из зеленой шпинатной тортильи, белоснежной сырной массы и рубиновых вкраплений сушеной клюквы создает по-настоящему рождественское настроение на столе, рассказывает Taste of Home.

В этой закуске безупречно сбалансированы вкусы: нежная воздушная основа из взбитого крем-сыра смягчает соленую пикантность выдержанной феты, хрустящий зеленый лук освежает текстуру, а ягодная кислинка придает изысканное послевкусие. Благодаря предварительной упаковке в пленку и стабилизации в холоде рулеты отлично держат форму при нарезке на ровные порционные спиральки без использования шпажек.

Как приготовить праздничные рулетики?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 большие шпинатные или классические пшеничные тортильи;

– 200 граммов взбитого сливочного сыра;

– 150 граммов сыра фета в рассоле;

– 100 граммов вяленой клюквы;

– 1 небольшой пучок свежего зеленого лука;

– 1 щепотка черного молотого перца.

Легко, ярко и очень вкусно / Фото Taste of Home

Приготовление: