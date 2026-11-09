Без выпечки и зубочисток: праздничные рулетики с фетой и вяленой клюквой за 10 минут
Этот рецепт наверняка станет вашей праздничной находкой. Без лишней суеты вы создадите шедевр, который долго будут хвалить.
Когда в преддверии праздников не хватает времени на приготовление сложных блюд у горячей плиты, на помощь приходят эффектные холодные рулетики, которые готовятся за считанные минуты без духовки и лишней кухонной суеты. Яркая контрастная палитра из зеленой шпинатной тортильи, белоснежной сырной массы и рубиновых вкраплений сушеной клюквы создает по-настоящему рождественское настроение на столе, рассказывает Taste of Home.
В этой закуске безупречно сбалансированы вкусы: нежная воздушная основа из взбитого крем-сыра смягчает соленую пикантность выдержанной феты, хрустящий зеленый лук освежает текстуру, а ягодная кислинка придает изысканное послевкусие. Благодаря предварительной упаковке в пленку и стабилизации в холоде рулеты отлично держат форму при нарезке на ровные порционные спиральки без использования шпажек.
Как приготовить праздничные рулетики?
- Время: 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 большие шпинатные или классические пшеничные тортильи;
– 200 граммов взбитого сливочного сыра;
– 150 граммов сыра фета в рассоле;
– 100 граммов вяленой клюквы;
– 1 небольшой пучок свежего зеленого лука;
– 1 щепотка черного молотого перца.
Легко, ярко и очень вкусно / Фото Taste of Home
Приготовление:
- Фету тщательно просушите бумажным полотенцем от рассола и измельчите руками на мелкие крошки, а белую и зеленую части свежего зеленого лука нарежьте как можно тоньше.
- В миске смешайте взбитый сливочный сыр, подготовленную фету, зеленый лук, сушеную клюкву и молотый перец, аккуратно перемешивая массу лопаткой до равномерного распределения ягод.
- Разложите тортильи на рабочей поверхности, на каждую выложите примерно по 1/2 стакана кремовой начинки и ровно размажьте ее, отступая на 1 сантиметр от краев.
- Плотно сверните лепешки в аккуратные тугие рулеты, каждый тщательно оберните пищевой пленкой и уложите в холодильник минимум на 1 час для полного застывания сыров.
- Снимите пленку, острым зубчатым ножом разрежьте каждый охлажденный рулет на 10 равных ломтиков толщиной около 2 сантиметров, вытирая лезвие салфеткой после каждого разреза, и выложите красочные рулетики на плоское праздничное блюдо.