Без випічки та зубочисток: святкові вертушки з фетою та в'яленою журавлиною за 10 хвилин

Коли напередодні свят бракує часу на складні страви біля гарячої плити, виручають ефектні холодні рулетики, які збираються за лічені хвилини без духової шафи та зайвого кухонного клопоту. Яскрава контрастна палітра із зеленої шпинатної тортильї, білосніжної сирної маси та рубінових вкраплень сушеної журавлини створює по-справжньому різдвяний настрій на столі, розповідає Taste of Home.

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У цій закусці бездоганно працює гра смакових балансів: ніжна повітряна основа зі збитого крем-сиру пом'якшує солону пікантність витриманої фети, хрустка зелена цибуля освіжає текстуру, а ягідна кислинка додає вишуканого післясмаку. Завдяки попередньому загортанню в плівку та стабілізації в холоді рулети відмінно тримають форму під час нарізання на рівні порційні спіралі без використання шпажок.

Як приготувати святкові вертушки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 великі шпинатні або класичні пшеничні тортильї;

– 200 грамів збитого вершкового сиру;

– 150 грамів розсольного сиру фета;

– 100 грамів в'яленої журавлини;

– 1 невеликий пучок свіжої зеленої цибулі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю.

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Легко, яскраво та дуже смачно / Фото Taste of Home

Приготування: