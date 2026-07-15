Три лучших рецепта варенья из абрикосов: от быстрого на сковороде до цитрусового джема

Сезон абрикосов в самом разгаре, и это лучшее время, чтобы заготовить на зиму несколько баночек ароматного, густого и невероятно вкусного десерта.

Как сохранить солнечное лето в банке, чтобы в холодные зимние вечера наслаждаться ярким вкусом. Секрет прост – приготовить домашнее абрикосовое варенье, которое прекрасно дополнит утренние блины, пышные творожники или ароматную выпечку. Быстрое варенье на сковороде Время: 1 час

1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,1 килограмма абрикосов (без косточек);

– 1 килограмм сахара;

– лимонная кислота – на кончике ножа. Приготовление: Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите подготовленные плоды в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь. После закипания варите фрукты примерно 5 минут, периодически помешивая, чтобы они не пригорели. Добавьте сахар и дождитесь, пока масса снова закипит. После этого варите еще 5 – 7 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите все вместе еще 1 минуту. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания. Густой абрикосовый джем с апельсином Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма абрикосов (без косточек);

– 900 граммов сахара;

– 1 большой апельсин;

– сок половины лимона. Приготовление: Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Апельсин очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и измельчите в блендере до однородной массы. Смешайте в кастрюле абрикосы с апельсиновым пюре, засыпьте сахаром и оставьте на 30 – 60 минут, чтобы фрукты пустили достаточно сока. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите, регулярно помешивая и обязательно снимая пену. В конце процесса добавьте свежевыжатый лимонный сок. Если вы хотите получить абсолютно однородную текстуру, взбейте массу погружным блендером и проварите еще несколько минут до желаемой густоты. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте остывать. Нежное варенье с желатином (целые дольки) Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм абрикосов;

– 1 килограмм сахара;

– 15 – 20 граммов желатина;

– 100 миллилитров холодной кипяченой воды. Приготовление: Вымойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в миску, пересыпая сахаром. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они пустили сок. Слейте образовавшийся сироп в кастрюлю, доведите его до кипения и сразу же залейте им абрикосы. Оставьте до полного остывания. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза. Благодаря этому плоды хорошо пропитаются сахаром и сохранят свою форму. Желатин заранее замочите в 100 миллилитрах холодной кипяченной воды для набухания. Во время последнего нагрева сиропа добавьте набухший желатин, тщательно перемешайте до полного растворения. Обратите внимание: после добавления желатина сироп ни в коем случае нельзя кипятить, иначе его желирующие свойства исчезнут. Горячим сиропом залейте абрикосы, разложите варенье по стерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.