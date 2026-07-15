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15 июля, 15:15
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Три лучших рецепта варенья из абрикосов: от быстрого на сковороде до цитрусового джема

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сезон абрикосов в самом разгаре, и это лучшее время, чтобы заготовить на зиму несколько баночек ароматного, густого и невероятно вкусного десерта.

Как сохранить солнечное лето в банке, чтобы в холодные зимние вечера наслаждаться ярким вкусом. Секрет прост – приготовить домашнее абрикосовое варенье, которое прекрасно дополнит утренние блины, пышные творожники или ароматную выпечку.

Быстрое варенье на сковороде

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1,1 килограмма абрикосов (без косточек); 
– 1 килограмм сахара; 
– лимонная кислота – на кончике ножа.

Приготовление:

  1. Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите подготовленные плоды в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь.
  2. После закипания варите фрукты примерно 5 минут, периодически помешивая, чтобы они не пригорели.
  3. Добавьте сахар и дождитесь, пока масса снова закипит. После этого варите еще 5 – 7 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите все вместе еще 1 минуту.
  4. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.

Густой абрикосовый джем с апельсином

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1,5 килограмма абрикосов (без косточек); 
– 900 граммов сахара; 
– 1 большой апельсин; 
– сок половины лимона.

Приготовление:

  1. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Апельсин очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и измельчите в блендере до однородной массы.
  2. Смешайте в кастрюле абрикосы с апельсиновым пюре, засыпьте сахаром и оставьте на 30 – 60 минут, чтобы фрукты пустили достаточно сока.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите, регулярно помешивая и обязательно снимая пену. В конце процесса добавьте свежевыжатый лимонный сок.
  4. Если вы хотите получить абсолютно однородную текстуру, взбейте массу погружным блендером и проварите еще несколько минут до желаемой густоты.
  5. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте остывать.

Нежное варенье с желатином (целые дольки)

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм абрикосов; 
– 1 килограмм сахара; 
– 15 – 20 граммов желатина; 
– 100 миллилитров холодной кипяченой воды.

Приготовление:

  1. Вымойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в миску, пересыпая сахаром. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они пустили сок.
  2. Слейте образовавшийся сироп в кастрюлю, доведите его до кипения и сразу же залейте им абрикосы. Оставьте до полного остывания.
  3. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза. Благодаря этому плоды хорошо пропитаются сахаром и сохранят свою форму.
  4. Желатин заранее замочите в 100 миллилитрах холодной кипяченной воды для набухания. Во время последнего нагрева сиропа добавьте набухший желатин, тщательно перемешайте до полного растворения. Обратите внимание: после добавления желатина сироп ни в коем случае нельзя кипятить, иначе его желирующие свойства исчезнут.
  5. Горячим сиропом залейте абрикосы, разложите варенье по стерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

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