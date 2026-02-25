Укр Рус
25 февраля, 11:20
2

Французы создали конкурента драникам: готовим новое блюдо, которое всем нравится

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Французские картофельные блины готовятся из 3 картофелин, яиц, моцареллы, помидора, зеленого лука и твердого сыра.
  • Это замечательное блюдо, которое может составить конкуренцию дерунам.

Картофель – это тот продукт, который радует хозяек не только вкусом, но и универсальностью. Достаточно немного усилий, чтобы на столе парило невероятно вкусное блюдо.

Картофельные блины – это просто, вкусно и очень питательно. Если привычные драники уже не приносят столько удовольствия, пришло время для небольшого эксперимента, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить французские картофельные блины?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3 картофеля;
– пол чайной ложки соли, паприки, перца и прованских трав;
– 3 яйца;
– сливочное масло;
– 50 граммов моцареллы (шариками);
– 1 помидор;
– 1 пучок зеленого лука;
– 80 граммов твердого сыра;
соус: 
– 3 столовые ложки сметаны;
– по 1 чайной ложке кетчупа и горчицы;
– пол чайной ложки перца;
– пучок петрушки или укропа.

Вкусная трапеза без лишних усилий / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Картофель натираем, заливаем водой, добавляем соль и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
  2. Промываем, сцеживаем, добавляем специи и делим массу на 2 части.
  3. Отдельно взбиваем яйца.
  4. Выкладываем половину массу на сковородку, выливаем половину яичной смеси, обжариваем с двух сторон.
  5. Оба коржа смазываем сливочным маслом.
  6. Далее на картофельный корж выкладываем тертый сыр и нарезанную моцареллу и овощи, накрываем вторым коржом, жарим под крышкой, чтобы расплавился сыр.
  7. По желанию можно жарить меньшими блинами – так блюдо будет выглядеть эстетичнее.

Какой картофель выбрать для блинов?

Для приготовления идеальных драников или картофельных блинов лучше всего выбирать сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и белой мякотью, рассказывает портал Pysznosci.

Именно крахмал отвечает за то, чтобы тесто держало форму, не растекалось на сковороде и приобретало ту самую аппетитную хрустящую корочку.

