Кабачки с фаршем в кляре: простой ужин вместо котлет
Кабачки – отличный вариант для ужина, когда котлеты уже надоели, а готовить хочется без лишних хлопот и длинного списка продуктов. В этом рецепте овощ становится основой для сочных заготовок с фаршем под золотистым кляром.
Кабачок здесь играет ключевую роль: он удерживает сочную начинку и придает блюду нежную основу без лишних хлопот. Все основано на простом наборе продуктов и быстром способе приготовления. Именно поэтому этот ужин легко может заменить привычные котлеты.
Как приготовить кабачки с фаршем в кляре?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
Для начинки:
– 2 молодых кабачка;
– 350 граммов мясного фарша;
– 1 луковица;
– укроп по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– сухой чеснок по вкусу;
– масло для жарки.
Для кляра:
– 3 яйца;
– 150 граммов сметаны 15%;
– 3 столовые ложки воды;
– 3–6 столовых ложек муки;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, укропом, солью, перцем и сухим чесноком.
- Нарежьте кабачки вдоль тонкими полосками, немного посолите и оставьте на 15 минут. Затем просушите их бумажными полотенцами.
- Для кляра смешайте яйца, сметану, воду, соль и перец. Постепенно всыпайте муку, пока масса не станет однородной и средней густоты.
- На половину полоски кабачка выложите тонкий слой фарша, накройте второй половиной, обмакните заготовки в кляр и выложите на разогретую сковороду с маслом.
- Жарьте под крышкой на умеренном огне с обеих сторон, пока не появится румяная корочка, а фарш полностью не прожарится.