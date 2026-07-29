Кабачки с фаршем в кляре: простой ужин вместо котлет

Кабачки – отличный вариант для ужина, когда котлеты уже надоели, а готовить хочется без лишних хлопот и длинного списка продуктов. В этом рецепте овощ становится основой для сочных заготовок с фаршем под золотистым кляром.

Кабачок здесь играет ключевую роль: он удерживает сочную начинку и придает блюду нежную основу без лишних хлопот. Все основано на простом наборе продуктов и быстром способе приготовления. Именно поэтому этот ужин легко может заменить привычные котлеты.

Как приготовить кабачки с фаршем в кляре?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

Для начинки:

– 2 молодых кабачка;

– 350 граммов мясного фарша;

– 1 луковица;

– укроп по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– сухой чеснок по вкусу;

– масло для жарки.

Для кляра:

– 3 яйца;

– 150 граммов сметаны 15%;

– 3 столовые ложки воды;

– 3–6 столовых ложек муки;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление: