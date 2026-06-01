Компот "Мохито" из клубники на зиму: откроете банку – и лето вернется сразу

Зимой особенно из погреба достают и открывают не просто банку компота, а маленький кусочек лета. Чтобы в кухне сразу появился знакомый аромат ягод, мяты и цитрусов, который на несколько минут заставляет забыть о холоде за окном.

Именно поэтому такие заготовки редко стоят в кладовке до весны. Сочетание клубники, апельсина и мяты получается настолько удачным, что напиток больше напоминает летний коктейль, чем обычный компот, отмечает mk_kulinart1.

Как сделать компот из клубники?

Время : 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 апельсин;

– 3 кружочка лимона;

– 250 граммов сахара;

– 1 пучок свежей мяты;

– вода для заполнения трехлитровой банки.

Приготовление: