Если суп – то крупник: готовим легендарное блюдо по рецепту предков
- Крупник – это традиционный ароматный ячменный суп, популярный в разных кухнях, в частности польской, из-за доступности ингредиентов.
- Для приготовления крупника нужны овощной бульон, ячменная крупа, картофель, морковь, лук, подсолнечное масло, соль, перец, укроп и петрушка.
Крупник – это суп, у которого очень богатая история. До сих пор идут споры, какой кулинарной традиции он принадлежит, однако на особенность его вкуса это не влияет никоим образом.
Крупник – это ароматный и сытный ячменный суп, от которого не откажутся даже дети. Он также присутствует и в польской кухне, что эксперты объясняют доступностью и распространенностью ингредиентов. 24 Канал предлагает насладиться его вкусом по рецепту портала Shuba.
Читайте также Сочетаем несочетаемое: готовим калатушу – блюдо, которым гордится Полесье
Как приготовить традиционный крупник?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,8 литра овощного бульона;
– 90 граммов ячменной крупы;
– 3 картофелины;
– 2 моркови;
– 1 лук;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– соль, перец, укроп и петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Отвариваем ячменную крупу до готовности.
- Лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.
- Картофель очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
- В кастрюлю с бульоном выкладываем сваренную ячменную кашу, добавляем картофель и овощную зажарку.
- Приправляем солью, черным перцем и кладем лавровый лист. После закипания уменьшаем огонь и варим еще 15 – 20 минут.
- Подаем к столу с зеленью.
Приятного аппетита!
Что еще вкусного приготовить по старинному рецепту?
- Фучки – это блюдо, которое точно стоит вашего внимания.
- Это нечто среднее между блинами и оладьями, основной ингредиент – квашеная капуста.
- Это достояние украинской кухни, о котором не стоит забывать.