Крупник – это суп, у которого очень богатая история. До сих пор идут споры, какой кулинарной традиции он принадлежит, однако на особенность его вкуса это не влияет никоим образом.

Крупник – это ароматный и сытный ячменный суп, от которого не откажутся даже дети. Он также присутствует и в польской кухне, что эксперты объясняют доступностью и распространенностью ингредиентов. 24 Канал предлагает насладиться его вкусом по рецепту портала Shuba. Как приготовить традиционный крупник? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1,8 литра овощного бульона;

– 90 граммов ячменной крупы;

– 3 картофелины;

– 2 моркови;

– 1 лук;

– 30 миллилитров подсолнечного масла;

– соль, перец, укроп и петрушка по вкусу. Приготовление: Отвариваем ячменную крупу до готовности. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю с бульоном выкладываем сваренную ячменную кашу, добавляем картофель и овощную зажарку. Приправляем солью, черным перцем и кладем лавровый лист. После закипания уменьшаем огонь и варим еще 15 – 20 минут. Подаем к столу с зеленью. Приятного аппетита!

