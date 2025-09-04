Укр Рус
4 сентября, 23:55
2

Если суп – то крупник: готовим легендарное блюдо по рецепту предков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Крупник – это традиционный ароматный ячменный суп, популярный в разных кухнях, в частности польской, из-за доступности ингредиентов.
  • Для приготовления крупника нужны овощной бульон, ячменная крупа, картофель, морковь, лук, подсолнечное масло, соль, перец, укроп и петрушка.

Крупник – это суп, у которого очень богатая история. До сих пор идут споры, какой кулинарной традиции он принадлежит, однако на особенность его вкуса это не влияет никоим образом.

Крупник – это ароматный и сытный ячменный суп, от которого не откажутся даже дети. Он также присутствует и в польской кухне, что эксперты объясняют доступностью и распространенностью ингредиентов. 24 Канал предлагает насладиться его вкусом по рецепту портала Shuba.

Как приготовить традиционный крупник?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 1,8 литра овощного бульона;
– 90 граммов ячменной крупы;
– 3 картофелины;
– 2 моркови;
– 1 лук;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– соль, перец, укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

  1. Отвариваем ячменную крупу до готовности.
  2. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.
  3. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
  4. В кастрюлю с бульоном выкладываем сваренную ячменную кашу, добавляем картофель и овощную зажарку.
  5. Приправляем солью, черным перцем и кладем лавровый лист. После закипания уменьшаем огонь и варим еще 15 – 20 минут.
  6. Подаем к столу с зеленью.

Приятного аппетита!

