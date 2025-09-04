Крупник – це суп, в якого дуже багата історія. Досі тривають суперечки, якій кулінарній традиції він належить, однак на особливість його смаку це не впливає жодним чином.

Крупник – це ароматний та ситний ячмінний суп, від якого не відмовляться навіть діти. Він також присутній і у польській кухні, що експерти пояснюють доступністю та поширеністю інгредієнтів. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати традиційний крупник? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1,8 літра овочевого бульйону;

– 90 грамів ячмінної крупи;

– 3 картоплини;

– 2 моркви;

– 1 цибуля;

– 30 мілілітрів соняшникової олії;

– сіль, перець, кріп та петрушка до смаку. Приготування: Відварюємо ячмінну крупу до готовності. Цибулю дрібно шаткуємо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо овочі на олії до м'якості. Картоплю очищаємо та нарізаємо невеликими кубиками. У каструлю з бульйоном викладаємо зварену ячмінну кашу, додаємо картоплю й овочеву засмажку. Приправляємо сіллю, чорним перцем і кладемо лавровий лист. Після закипання зменшуємо вогонь та варимо ще 15 – 20 хвилин. Подаємо до столу із зеленню. Смачного!

