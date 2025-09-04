Укр Рус
4 вересня, 23:55
2

Якщо суп – то крупник: готуємо легендарну страву за рецептом предків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Крупник – це традиційний ароматний ячмінний суп, популярний у різних кухнях, зокрема польській, через доступність інгредієнтів.
  • Для приготування крупника потрібні овочевий бульйон, ячмінна крупа, картопля, морква, цибуля, соняшникова олія, сіль, перець, кріп та петрушка.

Крупник – це суп, в якого дуже багата історія. Досі тривають суперечки, якій кулінарній традиції він належить, однак на особливість його смаку це не впливає жодним чином.

Крупник – це ароматний та ситний ячмінний суп, від якого не відмовляться навіть діти. Він також присутній і у польській кухні, що експерти пояснюють доступністю та поширеністю інгредієнтів. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом порталу Shuba

Як приготувати традиційний крупник? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1,8 літра овочевого бульйону;
– 90 грамів ячмінної крупи;
– 3 картоплини;
– 2 моркви;
– 1 цибуля;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– сіль, перець, кріп та петрушка до смаку. 

Приготування

  1. Відварюємо ячмінну крупу до готовності.
  2. Цибулю дрібно шаткуємо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо овочі на олії до м’якості.
  3. Картоплю очищаємо та нарізаємо невеликими кубиками.
  4. У каструлю з бульйоном викладаємо зварену ячмінну кашу, додаємо картоплю й овочеву засмажку.
  5. Приправляємо сіллю, чорним перцем і кладемо лавровий лист. Після закипання зменшуємо вогонь та варимо ще 15 – 20 хвилин.
  6. Подаємо до столу із зеленню. 

Смачного!

