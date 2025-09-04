4 вересня, 23:55
Якщо суп – то крупник: готуємо легендарну страву за рецептом предків
Основні тези
- Крупник – це традиційний ароматний ячмінний суп, популярний у різних кухнях, зокрема польській, через доступність інгредієнтів.
- Для приготування крупника потрібні овочевий бульйон, ячмінна крупа, картопля, морква, цибуля, соняшникова олія, сіль, перець, кріп та петрушка.
Крупник – це суп, в якого дуже багата історія. Досі тривають суперечки, якій кулінарній традиції він належить, однак на особливість його смаку це не впливає жодним чином.
Крупник – це ароматний та ситний ячмінний суп, від якого не відмовляться навіть діти. Він також присутній і у польській кухні, що експерти пояснюють доступністю та поширеністю інгредієнтів. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом порталу Shuba.
Читайте також Поєднуємо непоєднуване: готуємо калатушу – страву, якою пишається Полісся
Як приготувати традиційний крупник?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,8 літра овочевого бульйону;
– 90 грамів ячмінної крупи;
– 3 картоплини;
– 2 моркви;
– 1 цибуля;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– сіль, перець, кріп та петрушка до смаку.
Приготування:
- Відварюємо ячмінну крупу до готовності.
- Цибулю дрібно шаткуємо, моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо овочі на олії до м’якості.
- Картоплю очищаємо та нарізаємо невеликими кубиками.
- У каструлю з бульйоном викладаємо зварену ячмінну кашу, додаємо картоплю й овочеву засмажку.
- Приправляємо сіллю, чорним перцем і кладемо лавровий лист. Після закипання зменшуємо вогонь та варимо ще 15 – 20 хвилин.
- Подаємо до столу із зеленню.
Смачного!
Що ще смачного приготувати за старовинним рецептом?
- Фучки – це страва, яка точно варта вашої уваги.
- Це щось середнє мід млинцями та оладками, основний інгредієнт – квашена капуста.
- Це надбання української кухні, про яке не варто забувати.