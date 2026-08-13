Кукуруза в рукаве за 10 минут: рецепт со сливочным маслом, чесноком и чили
Молодую кукурузу можно готовить не только в кипящей воде: в фольге она готовится быстро и получается сочной. Благодаря такому способу приготовления она хорошо впитывает аромат масла и специй.
Иногда лучшая летняя закуска получается не в кастрюле, а в рукаве для запекания. Именно такой способ приготовления предлагает Эктор Хименес-Браво.
Секрет прост: кукуруза впитывает масляную смесь, а рукав удерживает пар и помогает зернам быстрее стать нежными. В результате початки получаются мягкими, пряными и очень ароматными.
Как приготовить кукурузу в рукаве по рецепту Эктора?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 початка кукурузы;
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– хлопья чили по вкусу;
– соль по вкусу;
– свежая кинза по вкусу.
Приготовление:
- Растопите сливочное масло или просто хорошо его размягчите.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, хлопья чили и мелко нарезанную кинзу. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились в масле.
- Очистите початки кукурузы от листьев и волокон, после чего смажьте их масляной смесью со всех сторон.
- Переложите кукурузу в рукав для запекания и плотно закройте его с обеих сторон.
- Поместите рукав в микроволновую печь и готовьте кукурузу примерно 10 минут на максимальной мощности. Время может немного отличаться в зависимости от прибора и размера початков.
- Осторожно достаньте кукурузу из рукава, ведь внутри скапливается горячий пар.
- Перед подачей по желанию добавьте еще что-то из следующего: соль, свежая зелень или хлопья чили.
Почему молодая кукуруза такая вкусная?
Современная кукуруза происходит от дикой травы теосинте, а ее мягкие и сладкие початки – это результат тысячелетий селекции. Генетические исследования показывают, что более 5 тысяч лет назад она уже была настолько изменена человеком, что по ДНК была ближе к современной кукурузе, чем к своему дикому предку.
Именно поэтому молодые початки так хорошо подходят для быстрого запекания или варки. Это простой способ получить нежную кукурузу с насыщенным маслянисто-пряным вкусом.