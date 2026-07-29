Квашеные огурцы будут хрустить всю зиму: весь секрет в ложке муки

Секрет хрустящих квашеных огурцов часто скрывается не в экзотических специях, а в правильной ферментации. В этом рецепте к рассолу добавляют муку, и именно она помогает огурцам приобрести тот же бочковый вкус.

Огурцы в этом рецепте квасят не только по причине соли. Мука помогает рассолу запустить правильную ферментацию, и именно это дает знакомый бочковый вкус. Чтобы понять, почему огурцы получаются хрустящими, следует взглянуть на сам процесс. Здесь работает молочнокислое брожение, а не просто обычная засолка, о чем пишет Science direct.

Почему такие огурцы хорошо хранятся?

При ферментации природные молочнокислые бактерии превращают сахара в огурцы в молочную кислоту. Она снижает pH и помогает продукту не портиться.

Еще один нюанс: в традиционной ферментации именно бактерии выполняют основную работу внутри огурца. Дрожжи туда проникают не так легко, поэтому правильный рассол и анаэробные условия имеют большое значение для вкуса и текстуры.

Любопытно! Именно благодаря такому процессу квашеные огурцы могут долго стоять без порчи и сохранять плотность.

В этом рецепте к огурцам добавляют муку. Оно и помогает получить тот же насыщенный, "бочковый" результат, который так ценят в домашней консервации.

На выходе огурцы получаются крепкими, ароматными и хрустящими. Именно за это этот рецепт и хранят из года в год.

Как приготовить огурцы с мукой?

Время: 30 минут + 3 – 5 дней на квашение

30 минут + 3 – 5 дней на квашение Порций: 1 трехлитровая банка

Ингредиенты:

– огурцы, сколько поместится в банке;

– 1,5 литра холодной воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка ржаной или пшеничной муки;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 – 3 зонтика укропа;

– листья хрена;

– листья вишни или смородины;

– черный перец горошком по вкусу;

– кусочек корня хрена по вкусу.

Приготовление: