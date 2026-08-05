Огурцы "Идеал" на зиму: проверенный рецепт хрустящих маринованных огурцов

Хрустящие маринованные огурцы без "взрывающихся" банок – один из тех рецептов, где важна каждая мелочь. От замачивания овощей до двукратного заливания кипятком.

Хрустящие маринованные огурцы без "взрывающихся" банок – это, прежде всего, правильная подготовка овощей, банок и маринада. Огурцы для этого рецепта сначала замачивают в холодной воде не менее чем на 2 часа, а банки стерилизуют над паром. Именно эти мелочи и помогают заготовке спокойно простоять всю зиму, пишет Gospodynka.

Как приготовить огурцы на зиму?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– огурцы для засолки – столько, сколько поместится в банку;

– 3 зонтика укропа или веточки укропа;

– 1–2 чайные ложки сушеного укропа по желанию;

– листья или корень хрена;

– листья вишни и смородины по желанию;

– 3 зубчика чеснока;

– 14 горошин черного перца;

– 3 горошины душистого перца;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

На дно каждой литровой банки положить 3 зонтичка укропа, листья хрена, 3 зубчика чеснока, 14 горошин черного перца и 3 горошины душистого перца. Плотно уложить огурцы, чтобы в банке осталось как можно меньше места для маринада. Залить банки кипятком до самого верха, накрыть стерилизованными крышками и оставить на 15 минут. Первую воду слить, во второй раз залить свежим кипятком и оставить еще на 10 минут. Вторую воду перелить в кастрюлю, добавить примерно 1 кружку воды и довести до кипения. В каждую литровую банку добавить 1 столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки 9% уксуса. Залить кипящим маринадом до самого верха и сразу закатать банки. Слегка встряхнуть банки, чтобы соль и сахар растворились, перевернуть вверх дном, хорошо накрыть одеялом или полотенцем и оставить до полного остывания.

Что делает маринад надежным?

В этом рецепте все основано на простой формуле: соль, сахар, уксус и повторное заливание кипятком. Уксус подкисляет среду и помогает огурцам дольше храниться.

Важно! Именно благодаря этому банки можно хранить при комнатной температуре в темном месте, а огурцы остаются ароматными и хрустящими.

Маринование огурцов имеет очень древнюю историю: согласно археологическим и историческим данным, их могли хранить в рассоле еще около 2030 года до н. э. Это одна из старейших технологий консервирования пищи, которая работает благодаря молочнокислому брожению.

Рецепт приведен по материалам канала "Артисты". Если соблюсти все этапы, огурцы действительно получатся без неприятных сюрпризов зимой.