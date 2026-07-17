Те самые корнишоны из магазина: что добавить в банку, чтобы получились хрустящие огурцы

Хрустящие маленькие огурчики из банки часто хочется приготовить дома, особенно когда сезон в самом разгаре и на рынке легко найти мелкие корнишоны. Здесь важно не переборщить с маринадом, но добавить то, что придает знакомый вкус и приятную хрусткость.

Зерна горчицы придают огурцам легкую пикантность и не перебивают их вкус. Вместе с укропом, чесноком и лавровым листом они делают маринад более похожим на те самые магазинные корнишоны, отмечает Ирина Онишкевич. Рецепт огурцов с зернами горчицы Время: 2 часа

2 часа Порций: 3–4 Ингредиенты для маринада:

– 3 литра огурцов;

– 1,5 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов 9% уксуса;

– 75 граммов соли;

– чеснок;

– лавровый лист;

– соцветия укропа;

– зерна горчицы. Как приготовить огурцы на зиму: смотрите видео Приготовление: Свежие огурцы заливаем водой на несколько часов. Тщательно моем и обрезаем кончики. В каждую банку выкладываем на дно соцветия укропа, несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выкладываем огурчики – плотно. Для маринада смешиваем в кастрюле воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Заливаем огурцы горячим маринадом и накрываем крышками. На дно большой кастрюли выкладываем кухонное полотенце, сверху – банки с огурцами. Заливаем все горячей водой так, чтобы она не доходила до горлышек банок. Стерилизуем огурцы 10 минут с момента закипания. Вынимаем огурцы в банках и плотно закручиваем крышки. Охлаждаем огурцы при комнатной температуре.