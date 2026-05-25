Квас или кефир: приготовьте две версии окрошки и выберите, какая нравится больше

25 мая, 11:55
Лилия Имбировская-Сиваковская

Окрошка – это известный холодный суп, который готовят тогда, когда хочется не горячего обеда, а чего-то легкого, свежего. Здесь сочетаются очень простые ингредиенты: отварной картофель, яйца, мясо или колбаса, огурцы, редиска, зелень.

Чем лучше всего заливать окрошку, одни выбирают квас – за более резкий, хлебный и немного кисловатый вкус, отмечает Shuba. Другие не изменяют кефиру, потому что с ним окрошка получается мягче, гуще и нежнее. Оба варианта имеют своих сторонников, поэтому самое честное решение – приготовить две версии и уже за столом понять, какая из них ваша.

Как приготовить окрошку на квасе?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 200 граммов ветчины; 
– 1 куриное филе; 
– 300 граммов свинины; 
– 3 картофелины; 
– 3 куриных яйца; 
– 3 огурца; 
– 5 редисок; 
– зелень по вкусу; 
– зеленый лук по вкусу; 
– 1,5 литра кваса; 
– соль по вкусу; 
– черный молотый перец по вкусу.

Что добавить к окрошке из кваса / Колаж 24 Канала

Приготовление:

  1. Куриное филе и свинину помойте и отварите до готовности примерно 40 минут.
  2. Готовое мясо оставьте охлаждаться, а затем нарежьте небольшими кубиками.
  3. Картофель хорошо помойте и отварите до мягкости – обычно это занимает примерно 20 – 30 минут в зависимости от размера клубней.
  4. Яйца сварите вкрутую, дайте всем продуктам остыть, очистите и нарежьте кубиками. Ветчину также измельчите кубиками.
  5. Огурцы и редиску помойте и обсушите. Огурцы нарежьте кусочками, а редиску – тонкими полукольцами.
  6. Зелень и зеленый лук мелко порубите.
  7. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую миску, приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу и хорошо перемешайте.
  8. Перед подачей залейте окрошку охлажденным квасом.

Как приготовить окрошку на кефире?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 600 граммов картофеля; 
– 500 граммов вареной колбасы без сала; 
– 250 граммов редиса; 
– 5 – 6 вареных яиц; 
– 1 большой огурец; 
– 1 пучок зеленого лука; 
– 1 пучок укропа; 
– 200 граммов майонеза; 
– 900 граммов кефира 3,2%; 
– 2 литра минеральной воды; 
– соль по вкусу; 
– черный молотый перец по вкусу; 
– лимонная кислота по вкусу; 
– крепкая горчица по вкусу.

Приготовление:

Приготовление:

  1. Картофель отварите в мундире, дайте ему полностью остыть, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца также нарежьте кубиками.
  2. Вареную колбасу, редис и огурец измельчите небольшими кусочками. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте.
  3. В большую миску переложите все подготовленные ингредиенты и добавьте майонез.
  4. Влейте кефир и минеральную воду, после чего хорошо перемешайте до однородности.
  5. В конце приправьте окрошку солью, черным молотым перцем и лимонной кислотой по вкусу.
  6. По желанию добавьте немного крепкой горчицы – она придаст блюду приятной пикантности.
  7. Перед подачей поставьте окрошку в холодильник примерно на 20 – 30 минут, чтобы она хорошо настоялась.

