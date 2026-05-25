Квас или кефир: приготовьте две версии окрошки и выберите, какая нравится больше
Окрошка – это известный холодный суп, который готовят тогда, когда хочется не горячего обеда, а чего-то легкого, свежего. Здесь сочетаются очень простые ингредиенты: отварной картофель, яйца, мясо или колбаса, огурцы, редиска, зелень.
Чем лучше всего заливать окрошку, одни выбирают квас – за более резкий, хлебный и немного кисловатый вкус, отмечает Shuba. Другие не изменяют кефиру, потому что с ним окрошка получается мягче, гуще и нежнее. Оба варианта имеют своих сторонников, поэтому самое честное решение – приготовить две версии и уже за столом понять, какая из них ваша.
Как приготовить окрошку на квасе?
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины;
– 1 куриное филе;
– 300 граммов свинины;
– 3 картофелины;
– 3 куриных яйца;
– 3 огурца;
– 5 редисок;
– зелень по вкусу;
– зеленый лук по вкусу;
– 1,5 литра кваса;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Что добавить к окрошке из кваса / Колаж 24 Канала
Приготовление:
- Куриное филе и свинину помойте и отварите до готовности примерно 40 минут.
- Готовое мясо оставьте охлаждаться, а затем нарежьте небольшими кубиками.
- Картофель хорошо помойте и отварите до мягкости – обычно это занимает примерно 20 – 30 минут в зависимости от размера клубней.
- Яйца сварите вкрутую, дайте всем продуктам остыть, очистите и нарежьте кубиками. Ветчину также измельчите кубиками.
- Огурцы и редиску помойте и обсушите. Огурцы нарежьте кусочками, а редиску – тонкими полукольцами.
- Зелень и зеленый лук мелко порубите.
- Все подготовленные ингредиенты переложите в большую миску, приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу и хорошо перемешайте.
- Перед подачей залейте окрошку охлажденным квасом.
Как приготовить окрошку на кефире?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов картофеля;
– 500 граммов вареной колбасы без сала;
– 250 граммов редиса;
– 5 – 6 вареных яиц;
– 1 большой огурец;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
– 200 граммов майонеза;
– 900 граммов кефира 3,2%;
– 2 литра минеральной воды;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– лимонная кислота по вкусу;
– крепкая горчица по вкусу.
Как приготовить окрошку с кефиром: смотрите видео
Приготовление:
- Картофель отварите в мундире, дайте ему полностью остыть, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца также нарежьте кубиками.
- Вареную колбасу, редис и огурец измельчите небольшими кусочками. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте.
- В большую миску переложите все подготовленные ингредиенты и добавьте майонез.
- Влейте кефир и минеральную воду, после чего хорошо перемешайте до однородности.
- В конце приправьте окрошку солью, черным молотым перцем и лимонной кислотой по вкусу.
- По желанию добавьте немного крепкой горчицы – она придаст блюду приятной пикантности.
- Перед подачей поставьте окрошку в холодильник примерно на 20 – 30 минут, чтобы она хорошо настоялась.