Квас или кефир: приготовьте две версии окрошки и выберите, какая нравится больше

Окрошка – это известный холодный суп, который готовят тогда, когда хочется не горячего обеда, а чего-то легкого, свежего. Здесь сочетаются очень простые ингредиенты: отварной картофель, яйца, мясо или колбаса, огурцы, редиска, зелень.

Чем лучше всего заливать окрошку, одни выбирают квас – за более резкий, хлебный и немного кисловатый вкус, отмечает Shuba. Другие не изменяют кефиру, потому что с ним окрошка получается мягче, гуще и нежнее. Оба варианта имеют своих сторонников, поэтому самое честное решение – приготовить две версии и уже за столом понять, какая из них ваша.

Как приготовить окрошку на квасе?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов ветчины;

– 1 куриное филе;

– 300 граммов свинины;

– 3 картофелины;

– 3 куриных яйца;

– 3 огурца;

– 5 редисок;

– зелень по вкусу;

– зеленый лук по вкусу;

– 1,5 литра кваса;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Что добавить к окрошке из кваса / Колаж 24 Канала

Приготовление:

Куриное филе и свинину помойте и отварите до готовности примерно 40 минут. Готовое мясо оставьте охлаждаться, а затем нарежьте небольшими кубиками. Картофель хорошо помойте и отварите до мягкости – обычно это занимает примерно 20 – 30 минут в зависимости от размера клубней. Яйца сварите вкрутую, дайте всем продуктам остыть, очистите и нарежьте кубиками. Ветчину также измельчите кубиками. Огурцы и редиску помойте и обсушите. Огурцы нарежьте кусочками, а редиску – тонкими полукольцами. Зелень и зеленый лук мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую миску, приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Перед подачей залейте окрошку охлажденным квасом.

Как приготовить окрошку на кефире?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов картофеля;

– 500 граммов вареной колбасы без сала;

– 250 граммов редиса;

– 5 – 6 вареных яиц;

– 1 большой огурец;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 пучок укропа;

– 200 граммов майонеза;

– 900 граммов кефира 3,2%;

– 2 литра минеральной воды;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– лимонная кислота по вкусу;

– крепкая горчица по вкусу.

Приготовление: