Пушистые оладьи с абрикосами без дрожжей, яиц и сахара: секретный ингредиент заменит все
Приготовить пышные и сладкие домашние оладьи можно без единой капли добавленного сахара, яиц или дрожжей.
Вместо традиционных яиц в этом рецепте используется обычный спелый банан. Он выполняет сразу две важные функции: связывает компоненты теста благодаря высокому содержанию крахмала и придает естественную сладость, что позволяет полностью отказаться от добавления сахара, пишет Przepis.
Как приготовить оладьи с абрикосами?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 380 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров молока;
– 1 спелый банан (или 2 столовые ложки свежесмолотых семян льна, смешанных с 2 столовыми ложками воды или йогурта);
– 1 плоская чайная ложка ванильной пасты или ванильного экстракта;
– 2 плоские чайные ложки разрыхлителя;
– 350 – 400 граммов спелых абрикосов;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Если вы решили использовать льняное семя вместо банана, измельчите его, смешайте с водой или йогуртом и оставьте примерно на 10 минут, чтобы оно набухло и приобрело гелеобразную текстуру. Если используете банан – просто пропустите этот шаг.
- В глубокую миску просейте пшеничную муку вместе с разрыхлителем и тщательно перемешайте венчиком.
- В отдельной посуде тщательно раздавите банан вилкой до состояния однородного пюре (или возьмите подготовленную льняную смесь). Добавьте молоко, ванильную пасту или экстракт и хорошо перемешайте.
- Вылейте жидкие ингредиенты в миску с мукой. С помощью миксера или венчика замесите гладкое, достаточно густое тесто. Оно должно медленно сползать с ложки. Если тесто кажется слишком жидким и растекается, добавьте еще совсем немного муки.
- Вымойте и тщательно просушите абрикосы. Удалите косточки и нарежьте мякоть на четвертинки или более мелкие кусочки. Добавьте фрукты в тесто и очень аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы не раздавить их.
- Разогрейте на сковороде небольшое количество масла на среднем огне. Выкладывайте ложкой небольшие порции теста, слегка прижимая их. Жарьте на умеренной мощности плиты по несколько минут с каждой стороны до появления красивой золотистой корочки.
- Готовые оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте блюдо теплым, украсив по своему вкусу. Кстати, если вы готовите большую порцию, держите уже пожаренные оладьи в слегка разогретой духовке, чтобы они оставались горячими до момента подачи на стол.