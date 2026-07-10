Пушистые оладьи с абрикосами без дрожжей, яиц и сахара: секретный ингредиент заменит все

Приготовить пышные и сладкие домашние оладьи можно без единой капли добавленного сахара, яиц или дрожжей.

Вместо традиционных яиц в этом рецепте используется обычный спелый банан. Он выполняет сразу две важные функции: связывает компоненты теста благодаря высокому содержанию крахмала и придает естественную сладость, что позволяет полностью отказаться от добавления сахара, пишет Przepis.

Как приготовить оладьи с абрикосами?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 380 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров молока;

– 1 спелый банан (или 2 столовые ложки свежесмолотых семян льна, смешанных с 2 столовыми ложками воды или йогурта);

– 1 плоская чайная ложка ванильной пасты или ванильного экстракта;

– 2 плоские чайные ложки разрыхлителя;

– 350 – 400 граммов спелых абрикосов;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Если вы решили использовать льняное семя вместо банана, измельчите его, смешайте с водой или йогуртом и оставьте примерно на 10 минут, чтобы оно набухло и приобрело гелеобразную текстуру. Если используете банан – просто пропустите этот шаг. В глубокую миску просейте пшеничную муку вместе с разрыхлителем и тщательно перемешайте венчиком. В отдельной посуде тщательно раздавите банан вилкой до состояния однородного пюре (или возьмите подготовленную льняную смесь). Добавьте молоко, ванильную пасту или экстракт и хорошо перемешайте. Вылейте жидкие ингредиенты в миску с мукой. С помощью миксера или венчика замесите гладкое, достаточно густое тесто. Оно должно медленно сползать с ложки. Если тесто кажется слишком жидким и растекается, добавьте еще совсем немного муки. Вымойте и тщательно просушите абрикосы. Удалите косточки и нарежьте мякоть на четвертинки или более мелкие кусочки. Добавьте фрукты в тесто и очень аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы не раздавить их. Разогрейте на сковороде небольшое количество масла на среднем огне. Выкладывайте ложкой небольшие порции теста, слегка прижимая их. Жарьте на умеренной мощности плиты по несколько минут с каждой стороны до появления красивой золотистой корочки. Готовые оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте блюдо теплым, украсив по своему вкусу. Кстати, если вы готовите большую порцию, держите уже пожаренные оладьи в слегка разогретой духовке, чтобы они оставались горячими до момента подачи на стол.