Вместо шпината и спаржи: как приготовить вкусное блюдо из обычного сорняка с огорода

Обычный сорняк, который большинство дачников безжалостно вырывает с грядок, на самом деле может стать звездой вашего ужина. Просто его нужно правильно приготовить!

Многие огородники ведут упорную борьбу с сорняками, даже не подозревая, что у них под ногами растет настоящее гастрономическое сокровище. Один из таких скрытых суперфудов – белая комоса, которую в народе чаще называют лободой, пишет Przepis.

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Что добавить в пасту из лободы с чесноком?

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2



Жареная лобода может стать отличной альтернативой шпинату / Фото Przyslij przepis

Ингредиенты:

– 250 граммов макарон;

– 2 большие горсти молодых листьев белой лободы;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 40 граммов тертого пармезана (или другого твердого сыра);

– соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

– щепотка лимонного сока.

Приготовление:

Листья лебеды тщательно промойте под проточной водой и ошпарьте кипятком в течение примерно одной минуты. После этого сразу промойте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет. Отварите макароны в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. На сковороде разогрейте сливочное масло вместе с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и жарьте все вместе еще одну минуту. Добавьте в сковороду подготовленную и измельченную лободу, жарьте в течение 2 – 3 минут. Переложите к зелени отварные макароны, добавьте несколько столовых ложек воды, в которой они варились, и хорошо перемешайте. Приправьте солью, перцем и несколькими каплями лимонного сока. Перед подачей щедро посыпьте блюдо тертым сыром.

Почему лебеду стоит вернуть на тарелки?

Наши предки прекрасно знали, какие дикорастущие растения можно безопасно употреблять в пищу. Лебеда была популярным ингредиентом сельской кухни: из нее готовили супы, начинки для пирогов и добавляли к картофелю. По своим вкусовым качествам молодые листья лебеды очень напоминают шпинат, а нежные стебли часто сравнивают с молодой спаржей.

Для кулинарных экспериментов лучше всего собирать молодые листья и верхушки побегов до начала цветения растения. Более старые части становятся слишком волокнистыми, жесткими и теряют свой приятный вкус.

Как правильно подготовить и использовать лободу?

Перед использованием листья лободы рекомендуется ненадолго ошпарить кипятком (бланшировать). Этот простой процесс делает зелень нежнее и помогает нейтрализовать часть природных щавелевых кислот. После этого ее можно тушить или жарить.

Лобода прекрасно сочетается со сливочным маслом, чесноком, луком, сметаной, домашним творогом и выдержанными твердыми сырами. Ее можно добавлять в:

овощных супов и крем-супов;

начинок для пирогов, блинов и вареников;

утренней яичницы или омлетов;

пасты, ризотто;

овощных запеканок и тартов.

Историческая справка

Интересно, что лебеда имеет чрезвычайно глубокие корни в рационе человечества. Как отмечает Wikipedia, она была полноценной сельскохозяйственной культурой в Европе с эпохи неолита вплоть до XVIII века, пока ее не вытеснил шпинат.

Исследования желудочно-кишечного тракта знаменитого "человека из Толлунда" – мумии IV века до нашей эры, опубликованные Cambridge University Press, подтвердили, что его последний прием пищи состоял из каши, в которой одним из основных питательных ингредиентов были именно семена лебеды.