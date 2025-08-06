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6 августа, 23:30
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Смакуем лето любимым холодным супом: самый простой рецепт любимой окрошки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Окрошка является популярным холодным блюдом, которое идеально подходит в жаркую погоду.
  • Она не требует сложных ингредиентов и особых усилий.

Пока на улице жара, стоит наслаждаться холодными блюдами. Например, любимой окрошкой, приготовление которой никогда не вызывало особых трудностей.

Окрошка – это блюдо, которое было известно еще нашим предкам. Что-то похожее на этот холодный суп готовили еще наши предки на Руси! 24 Канал предлагает бороться с жарой и смаковать вкусный освежающий суп по рецепту портала Liga.

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Как приготовить вкусную окрошку?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов куриного филе;
– 4 огурца;
– 8 редисок;
– 5 яиц;
– 100 граммов зеленого лука;
– 50 граммов укропа;
– 1 литр кефира;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе варим и нарезаем.
  2. Огурцы чистим и измельчаем кубиками.
  3. Редис нарезаем полукольцами.
  4. Яйца варим и измельчаем, смешиваем с измельченной зеленью и добавляем к остальным ингредиентам.
  5. Солим, перчим и заливаем кефиром.
  6. Для лучшего вкуса перед подачей окрошку лучше подержать в холодильнике.

Приятного аппетита!

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