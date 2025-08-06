Пока на улице жара, стоит наслаждаться холодными блюдами. Например, любимой окрошкой, приготовление которой никогда не вызывало особых трудностей.

Окрошка – это блюдо, которое было известно еще нашим предкам. Что-то похожее на этот холодный суп готовили еще наши предки на Руси! 24 Канал предлагает бороться с жарой и смаковать вкусный освежающий суп по рецепту портала Liga.

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Как приготовить вкусную окрошку?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 4 огурца;

– 8 редисок;

– 5 яиц;

– 100 граммов зеленого лука;

– 50 граммов укропа;

– 1 литр кефира;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе варим и нарезаем. Огурцы чистим и измельчаем кубиками. Редис нарезаем полукольцами. Яйца варим и измельчаем, смешиваем с измельченной зеленью и добавляем к остальным ингредиентам. Солим, перчим и заливаем кефиром. Для лучшего вкуса перед подачей окрошку лучше подержать в холодильнике.

Приятного аппетита!

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