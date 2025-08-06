Окрошка – це страва, яка була відома ще нашим предкам. Щось схоже на цей холодний суп готували ще наші предки на Русі! 24 Канал пропонує боротися зі спекою та смакувати смачний освіжаючий суп за рецептом порталу Liga.

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Як приготувати смачну окрошку?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 4 огірки;

– 8 редисок;

– 5 яєць;

– 100 грамів зеленої цибулі;

– 50 грамів кропу;

– 1 літр кефіру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе варимо та нарізаємо. Огірки чистимо і подрібнюємо кубиками. Редис нарізаємо півкільцями. Яйця варимо та подрібнюємо, змішуємо із подрібненою зеленню та додаємо до решти інгредієнтів. Солимо, перчимо та заливаємо кефіром. Для кращого смаку перед подачею окрошку краще потримати у холодильнику.

Смачного!

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