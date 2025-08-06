Окрошка – это блюдо, которое было известно еще нашим предкам. Что-то похожее на этот холодный суп готовили еще наши предки на Руси! 24 Канал предлагает бороться с жарой и смаковать вкусный освежающий суп по рецепту портала Liga.
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Как приготовить вкусную окрошку?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 4 огурца;
– 8 редисок;
– 5 яиц;
– 100 граммов зеленого лука;
– 50 граммов укропа;
– 1 литр кефира;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе варим и нарезаем.
- Огурцы чистим и измельчаем кубиками.
- Редис нарезаем полукольцами.
- Яйца варим и измельчаем, смешиваем с измельченной зеленью и добавляем к остальным ингредиентам.
- Солим, перчим и заливаем кефиром.
- Для лучшего вкуса перед подачей окрошку лучше подержать в холодильнике.
Приятного аппетита!
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