Пикантная овсянка с сыром и яйцами пашот – это завтрак, с которым вы почувствуете себя как в кадре из фильма. 24 Канал предлагает разнообразить свои будни с рецептом из TikTok kathycoooks.
Интересно Знаменитое блюдо казаков: как приготовить ту самую древнюю коцюрбу
Как приготовить томатную овсянку?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов овсянки;
– 300 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 1 помидор;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 40 граммов сыра;
– 1 чайная ложка масла;
– соль, перец и зелень по вкусу;
для подачи:
– яйца пашот;
– авокадо.
Приготовление:
- Чеснок обжариваем на растительном масле. Добавляем томатный соус и зелень и тушим несколько минут.
- Добавляем овсянку, заливаем водой и варим до готовности.
- В конце добавляем сыр и специи, хорошо перемешиваем, чтобы текстура была кремовая.
- Подаем с авокадо и яйцами пашот.
Приятного аппетита!
Жемчужина бессарабской кухни: как приготовить мититеи.