Пикантная овсянка с сыром и яйцами пашот – это завтрак, с которым вы почувствуете себя как в кадре из фильма. 24 Канал предлагает разнообразить свои будни с рецептом из TikTok kathycoooks.

Интересно Знаменитое блюдо казаков: как приготовить ту самую древнюю коцюрбу

Как приготовить томатную овсянку?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов овсянки;

– 300 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки томатного соуса;

– 1 помидор;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 40 граммов сыра;

– 1 чайная ложка масла;

– соль, перец и зелень по вкусу;

для подачи:

– яйца пашот;

– авокадо.

Приготовление:

Чеснок обжариваем на растительном масле. Добавляем томатный соус и зелень и тушим несколько минут. Добавляем овсянку, заливаем водой и варим до готовности. В конце добавляем сыр и специи, хорошо перемешиваем, чтобы текстура была кремовая. Подаем с авокадо и яйцами пашот.

Приятного аппетита!

Жемчужина бессарабской кухни: как приготовить мититеи.