Пікантна вівсянка з сиром та яйцями пашот – це сніданок, з яким ви відчуєте себе наче в кадрі з фільму. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні з рецептом з TikTok kathycoooks.
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Як приготувати томатну вівсянку?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів вівсянки;
– 300 мілілітрів води;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 1 помідор;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 40 грамів сиру;
– 1 чайна ложка олії;
– сіль, перець та зелень до смаку;
для подачі:
– яйця пашот;
– авокадо.
Приготування:
- Часник обсмажуємо на олії. Додаємо томатний соус та зелень і тушкуємо кілька хвилин.
- Додаємо вівсянку, заливаємо водою і варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо сир та спеції, добре перемішуємо, щоб текстура була кремова.
- Подаємо з авокадо та яйцями пашот.
Смачного!
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