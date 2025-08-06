Пікантна вівсянка з сиром та яйцями пашот – це сніданок, з яким ви відчуєте себе наче в кадрі з фільму. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні з рецептом з TikTok kathycoooks.

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Як приготувати томатну вівсянку?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів вівсянки;

– 300 мілілітрів води;

– 2 столові ложки томатного соусу;

– 1 помідор;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 40 грамів сиру;

– 1 чайна ложка олії;

– сіль, перець та зелень до смаку;

для подачі:

– яйця пашот;

– авокадо.

Приготування:

Часник обсмажуємо на олії. Додаємо томатний соус та зелень і тушкуємо кілька хвилин. Додаємо вівсянку, заливаємо водою і варимо до готовності. Наприкінці додаємо сир та спеції, добре перемішуємо, щоб текстура була кремова. Подаємо з авокадо та яйцями пашот.

Смачного!

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