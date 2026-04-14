Как определить свежесть куриного филе еще в магазине: проверенный секрет

Куриное филе – один из пунктов в списке повседневных продуктов, которые почти всегда есть в нашем холодильнике. Поэтому важно знать, как убедиться в его качестве еще на этапе покупки.

Качество куриного филе критически важно для безопасности и вкуса ваших блюд, ведь этот продукт очень чувствителен к условиям хранения. Часто маркетинговые уловки, например специальная подсветка витрин или хорошая выкладка, могут ввести покупателя в заблуждение. Как не ошибиться с выбором – рассказывает FoodOboz.

Как проверить куриное филе?

Наиболее действенным методом контроля качества является тест на восстановление формы. Достаточно слегка нажать на поверхность мяса (это можно сделать даже через герметичную упаковку). У свежего продукта волокна упругие, поэтому вмятина исчезнет почти мгновенно. Если же след от пальца остается надолго, это явный признак того, что мясо начало терять структуру из-за старости или многократных циклов замораживания.

Свежее филе – вкусные блюда / Фото Pixabay

Цвет идеального филе должен быть равномерным, нежно-розовым, а сама поверхность – естественно влажной, но не липкой. Если заметили глянцевый блеск, слизь или нетипичные радужные разводы, то такой продукт лучше оставить на полке, поскольку это свидетельствует о размножении бактерий.

Может ли быть возле мяса жидкость?

Прозрачный или розовый сок в небольшом количестве является нормой. Однако, если вы видите мутный, густой или белесый осадок, это может быть следствием химической обработки для увеличения веса или признаком того, что срок годности уже давно истек, подсказывает WP Kuchnia.

Также обратите внимание на жировые прослойки, они должны быть исключительно белыми или едва кремовыми. Любые оттенки серого или желтого цвета указывают на то, что мясо залежалое.

Какие советы важно знать?