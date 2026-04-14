Якість курячого філе є критично важливою для безпеки та смаку ваших страв, адже цей продукт дуже чутливий до умов зберігання. Часто маркетингові хитрощі, як-от спеціальне підсвічування вітрин чи гарна викладка, можуть ввести покупця в оману. Як не помилитися з вибором – розповідає FoodOboz.

Як перевірити куряче філе?

Найбільш дієвим методом контролю якості є тест на відновлення форми. Достатньо злегка натиснути на поверхню м'яса (це можна зробити навіть через герметичну упаковку). У свіжого продукту волокна пружні, тому вм'ятина зникне майже миттєво. Якщо ж слід від пальця залишається надовго, це явна ознака того, що м'ясо почало втрачати структуру через старість або багаторазові цикли заморожування.

Колір ідеального філе має бути рівномірним, ніжно-рожевим, а сама поверхня – природно вологою, але не липкою. Якщо помітили глянцевий блиск, слиз або нетипові райдужні розводи, то такий продукт краще залишити на полиці, оскільки це свідчить про розмноження бактерій.

Чи може бути біля мʼяса рідина?

Прозорий або рожевий сік у невеликій кількості є нормою. Проте, якщо ви бачите каламутний, густий або білястий осад, це може бути наслідком хімічної обробки для збільшення ваги або ознакою того, що термін придатності вже давно минув, підказує WP Kuchnia.

Також зверніть увагу на жирові прошарки, вони повинні бути виключно білими або ледь кремовими. Будь-які відтінки сірого чи жовтого кольору вказують на те, що м'ясо залежане.

Які поради важилво знати?