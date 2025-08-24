Масло – это ингредиент, который мы используем чуть ли не в каждом блюде. Есть простые секреты, которые помогут убедиться, что в ваших блюдах натуральный продукт.

Для проверки качества масла не нужны никакие дополнительные девайсы или сложные манипуляции – всего несколько секунд. Как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Кстати К пирожкам и пицце: универсальное кефирное тесто, которое всегда получается идеальным

Как проверить качество масла?

Соль

Налейте в стакан 50 миллилитров масла, добавьте чайную ложку соли и перемешайте. Если масло качественное, то соль не должна раствориться. В противном случае в продукте есть избыток воды.

Йод

Капните в масло каплю йода. Она должна сохранить свою форму и остаться на поверхности. Если же йод начал растекаться или опускаться на дно – в этом масле есть вредные примеси или был нарушен процесс изготовления.

Салфетка

На дно стакана налейте масло. Накройте стакан салфеткой и быстро переверните. На салфетке останется круглый отпечаток.

Если масло качественное – круг сохранит свою форму, а если будет расти за пределы – продукт разбавлен водой.

Если у вас много хлопот – не нужно мучить себя долгим стоянием у плиты. Приготовьте ленивые пирожки, которые ваша семья сметет со стола в одно мгновение.