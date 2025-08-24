Укр Рус
24 серпня, 08:15
2

Вона є на кожній кухні: 3 прості способи перевірити якість рослинної олії вдома

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Олія є важливим інгредієнтом, який часто використовується в приготуванні страв.
  • Існують прості методи для перевірки натуральності рослинної олії вдома.

Олія – це інгредієнт, який ми використовуємо ледь не в кожній страві. Є прості секрети, які допоможуть переконатися, що у ваших стравах натуральний продукт.

Для перевірки якості олії не потрібні жодних додаткових девайсів чи складних маніпуляцій – лише кілька секунд. Як це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Як перевірити якість олії? 

  • Сіль 

Налийте у склянку 50 мілілітрів олії, додайте чайну ложку солі та перемішайте. Якщо олія якісна, то сіль не повинна розчинитися. В іншому випадку в продукті є надлишок води. 

  • Йод 

Капніть в олію краплину йоду. Вона повинна зберегти свою форму та залишитися на поверхні. Якщо ж йод почав розтікатися або опускатися на дно – в цій олії є шкідливі домішки або було порушено процес виготовлення. 

  • Серветка

На дно склянки налийте олію. Накрийте склянку серветкою і швидко переверніть. На серветці залишиться круглий відбиток. 

Якщо олія якісна – коло збереже свою форму, а якщо ростиме за межі – продукт розбавлений водою. 

