Олія – це інгредієнт, який ми використовуємо ледь не в кожній страві. Є прості секрети, які допоможуть переконатися, що у ваших стравах натуральний продукт.

Для перевірки якості олії не потрібні жодних додаткових девайсів чи складних маніпуляцій – лише кілька секунд. Як це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Як перевірити якість олії?

Сіль

Налийте у склянку 50 мілілітрів олії, додайте чайну ложку солі та перемішайте. Якщо олія якісна, то сіль не повинна розчинитися. В іншому випадку в продукті є надлишок води.

Йод

Капніть в олію краплину йоду. Вона повинна зберегти свою форму та залишитися на поверхні. Якщо ж йод почав розтікатися або опускатися на дно – в цій олії є шкідливі домішки або було порушено процес виготовлення.

Серветка

На дно склянки налийте олію. Накрийте склянку серветкою і швидко переверніть. На серветці залишиться круглий відбиток.

Якщо олія якісна – коло збереже свою форму, а якщо ростиме за межі – продукт розбавлений водою.

