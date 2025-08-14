Как проверить яйцо на "свежесть": 4 способа, которые должен знать каждый
- Существует несколько способов проверки свежести яиц, включая трясение яйца возле уха для выявления звука, а также опускание яйца в воду для проверки положения.
- Другие методы включают оценку свежести по внешнему виду белка и желтка, а также проверку даты упаковки.
Яйца можно безопасно употреблять в течение нескольких недель, но только при условии надлежащего хранения. Как только у вас возникли сомнения относительно свежести этого продукта, следует провести несколько простых тестов, ведь отравление яйцами – серьезная вещь.
Как быстро определить свежесть яиц с помощью простых способов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Апостроф. Некоторые можно провести еще в магазине.
Читайте также Эти 3 простых лайфхака знают единицы: как хранить откупоренное вино, чтобы не прокисло
Как определить свежесть яиц
- Потрясите яйцо
Эксперты предлагают простой метод проверки свежести яиц при покупке в магазине. Покупателям следует поднести яйцо к уху и слегка потрясти его.
Если не будет обнаружено никаких необычных звуков, яйцо считается свежим и его можно смело добавлять в корзину. Однако, если слышен хлюпающий звук, это свидетельствует о том, что яйцо уже не пригодно к употреблению.
- Опустите в воду
Также можно использовать прозрачную емкость, например, стакан, наполненный холодной водой. Когда яйцо опускают в воду, его положение может свидетельствовать о свежести.
Если яйцо лежит на дне в горизонтальном положении, оно считается свежим. Но, если немного поднимается и располагается под углом, оно уже не является свежим, и его следует немедленно использовать, желательно в горячих блюдах или выпечке. Яйцо, которое всплывает на поверхность, считается испорченным и его нельзя употреблять.
Как проверить, свежие ли яйца / Фото Unsplash
- Проверьте белок и желток
Чтобы определить свежесть яйца, можно разбить его на плоскую тарелку и понаблюдать за характеристиками. Свежее яйцо имеет твердый, округлый желток и толстый, эластичный белок. И наоборот, если желток плоский, а белок водянистый, это может свидетельствовать о порче.
- Просмотрите дату упаковки
Уверены, что вы всегда так делаете, но лучше напомним. Производители четко указывают даты изготовления, чтобы гарантировать свежесть продукта при условии его хранения в надлежащих условиях. Как правило, яйца остаются пригодными для потребления до 30 дней от даты упаковки.
Интересно: бисквит считается капризной выпечкой, которая часто падает или не пропекается. Поэтому, чтобы достичь идеального бисквита, следует знать несколько простых правил.