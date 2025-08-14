Яйца можно безопасно употреблять в течение нескольких недель, но только при условии надлежащего хранения. Как только у вас возникли сомнения относительно свежести этого продукта, следует провести несколько простых тестов, ведь отравление яйцами – серьезная вещь.

Как быстро определить свежесть яиц с помощью простых способов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Апостроф. Некоторые можно провести еще в магазине.

Как определить свежесть яиц

Потрясите яйцо

Эксперты предлагают простой метод проверки свежести яиц при покупке в магазине. Покупателям следует поднести яйцо к уху и слегка потрясти его.

Если не будет обнаружено никаких необычных звуков, яйцо считается свежим и его можно смело добавлять в корзину. Однако, если слышен хлюпающий звук, это свидетельствует о том, что яйцо уже не пригодно к употреблению.

Опустите в воду

Также можно использовать прозрачную емкость, например, стакан, наполненный холодной водой. Когда яйцо опускают в воду, его положение может свидетельствовать о свежести.

Если яйцо лежит на дне в горизонтальном положении, оно считается свежим. Но, если немного поднимается и располагается под углом, оно уже не является свежим, и его следует немедленно использовать, желательно в горячих блюдах или выпечке. Яйцо, которое всплывает на поверхность, считается испорченным и его нельзя употреблять.



Проверьте белок и желток

Чтобы определить свежесть яйца, можно разбить его на плоскую тарелку и понаблюдать за характеристиками. Свежее яйцо имеет твердый, округлый желток и толстый, эластичный белок. И наоборот, если желток плоский, а белок водянистый, это может свидетельствовать о порче.

Просмотрите дату упаковки

Уверены, что вы всегда так делаете, но лучше напомним. Производители четко указывают даты изготовления, чтобы гарантировать свежесть продукта при условии его хранения в надлежащих условиях. Как правило, яйца остаются пригодными для потребления до 30 дней от даты упаковки.

